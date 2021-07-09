نتائج قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية – أوزبكستان 2022

شهدت مدينة طشقند عاصمة أوزبكستان، اليوم الجمعة، قرعة تصفيات كأس أمم آسيا 2022 تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية والتي سوف تقام نهائياتها في أوزبكستان، هذا ونقدم من خلال هذا التقرير نتائج قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية والمؤهلة إلى نهائيات 2022، كما نقدم لكم مجموعات منتخبات السعودية وسوريا والعراق والكويت والإمارات والبحرين وعمان في تلك البطولة والتصفيات القارية.

نتائج قرعة تصفيات كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة

نظام تلك التصفيات، يقضي بتأهل 15 منتخبًا أولمبيًا للنهائيات، ليكون عدد المنتخبات في كأس آسيا 2022 هو 16 منتخًا بمشاركة البلد المستضيف أوزبكستان، تتكون تصفيات آسيا للمنتخبات الأولمبية من 11 مجموعة، يتأهل إلى النهائيات أبطال المجموعات مع أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، نتائج قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة، أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة مع الكويت وبنغلاديش وأوزبكستان، تقام مباريات تلك المجموعة في الكويت.

مجموعة منتخب سوريا تحت 23 سنة هي المجموعة الأولى مع قطر واليمن وسريلانكا، وتقام مباريات تلك المجموعة في قطر، تقام تلك التصفيات خلال الفترة من 23 حتى 31 أكتوبر 2021.