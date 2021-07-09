نتائج قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية – أوزبكستان 2022

شهدت مدينة طشقند عاصمة أوزبكستان، اليوم الجمعة، قرعة تصفيات كأس أمم آسيا 2022 تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية والتي سوف تقام نهائياتها في أوزبكستان، هذا ونقدم من خلال هذا التقرير نتائج قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية والمؤهلة إلى نهائيات 2022، كما نقدم لكم مجموعات منتخبات السعودية وسوريا والعراق والكويت والإمارات والبحرين وعمان في تلك البطولة والتصفيات القارية.
نتائج قرعة تصفيات كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة
نظام تلك التصفيات، يقضي بتأهل 15 منتخبًا أولمبيًا للنهائيات، ليكون عدد المنتخبات في كأس آسيا 2022 هو 16 منتخًا بمشاركة البلد المستضيف أوزبكستان، تتكون تصفيات آسيا للمنتخبات الأولمبية من 11 مجموعة، يتأهل إلى النهائيات أبطال المجموعات مع أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، نتائج قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة، أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة مع الكويت وبنغلاديش وأوزبكستان، تقام مباريات تلك المجموعة في الكويت.
مجموعة منتخب سوريا تحت 23 سنة هي المجموعة الأولى مع قطر واليمن وسريلانكا، وتقام مباريات تلك المجموعة في قطر، تقام تلك التصفيات خلال الفترة من 23 حتى 31 أكتوبر 2021.
|نتائج قرعة ومجموعات تصفيات كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة
|المجموعة الأولى
|المجموعة الثانية
|المجموعة الثالثة
|المجموعة الرابعة
|سوريا
|إيران
|العراق
|السعودية
|قطر
|طاجيكستان
|البحرين
|الكويت
|اليمن
|لبنان
|أفغانستان
|بنغلاديش
|سريلانكا
|نيبال
|المالديف
|أوزبكستان
|المجموعة الخامسة
|المجموعة السادسة
|المجموعة السابعة
|المجموعة الثامنة
|الإمارات
|الأردن
|أستراليا
|كوريا الجنوبية
|عمان
|فلسطين
|الصين
|سنغافورة
|الهند
|تركمانستان
|إندونيسيا
|تيمور الشرقية
|قرغيزستان
|بروناي
|الفلبين
|المجموعة التاسعة
|المجموعة العاشرة
|المجموعة الأخيرة
|فيتنام
|تايلاند
|كوريا الشمالية
|ميانمار
|ماليزيا
|اليابان
|هونج كونج
|لاوس
|كمبوديا
|تايبييه
|منغوليا