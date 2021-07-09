نتائج قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية – أوزبكستان 2022

بواسطة محمود عطا الله
نتائج قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة نتائج قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة

شهدت مدينة طشقند عاصمة أوزبكستان، اليوم الجمعة، قرعة تصفيات كأس أمم آسيا 2022 تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية والتي سوف تقام نهائياتها في أوزبكستان، هذا ونقدم من خلال هذا التقرير نتائج قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية والمؤهلة إلى نهائيات 2022، كما نقدم لكم مجموعات منتخبات السعودية وسوريا والعراق والكويت والإمارات والبحرين وعمان في تلك البطولة والتصفيات القارية.

نتائج قرعة تصفيات كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة

نظام تلك التصفيات، يقضي بتأهل 15 منتخبًا أولمبيًا للنهائيات، ليكون عدد المنتخبات في كأس آسيا 2022 هو 16 منتخًا بمشاركة البلد المستضيف أوزبكستان، تتكون تصفيات آسيا للمنتخبات الأولمبية من 11 مجموعة، يتأهل إلى النهائيات أبطال المجموعات مع أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، نتائج قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة، أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة مع الكويت وبنغلاديش وأوزبكستان، تقام مباريات تلك المجموعة في الكويت.

مجموعة منتخب سوريا تحت 23 سنة هي المجموعة الأولى مع قطر واليمن وسريلانكا، وتقام مباريات تلك المجموعة في قطر، تقام تلك التصفيات خلال الفترة من 23 حتى 31 أكتوبر 2021.

نتائج قرعة ومجموعات تصفيات كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة
المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة
سوريا إيران العراق السعودية
قطر طاجيكستان البحرين الكويت
اليمن لبنان أفغانستان بنغلاديش
سريلانكا نيبال المالديف أوزبكستان
المجموعة الخامسة المجموعة السادسة المجموعة السابعة المجموعة الثامنة
الإمارات الأردن أستراليا كوريا الجنوبية
عمان فلسطين الصين سنغافورة
الهند تركمانستان إندونيسيا تيمور الشرقية
قرغيزستان بروناي الفلبين
المجموعة التاسعة المجموعة العاشرة المجموعة الأخيرة
فيتنام تايلاند كوريا الشمالية
ميانمار ماليزيا اليابان
هونج كونج لاوس كمبوديا
تايبييه منغوليا
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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