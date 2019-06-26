نتائج مباريات الأربعاء لكأس الأمم الإفريقية | شامل ترتيب مجموعة المنتخب المصري

دخلت مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، المراحل التي يتشكل معها الفرق الصاعدة للدور الثاني بعد أن بدأت اليوم أولى مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات، وشهدت للقاءات اليوم مواجهات قوية جمعت منتخب نيجيريا ضد منتخب غينيا عن المجموعة الثانية، ضم شهدت مجموعة المنتخب المصري، المجموعة ” أ ” لقاءات الجولة الثانية بين مصر والكونغو الديمقراطية، وقبلها لقاء أوغندا ضد زيمبابوي .

وبشكل كبير تحققت نتائج الحسم للمنتخبات الكبيرة، ورسمت المنتخبات المتوسطة تاريخياً وليس أداء لوحة جديدة من الأداء الإفريقي الراقي لكرة القدم بالقارة السمراء، فهيا بنا نتعرف على نتائج مباريات اليوم الأربعاء بكأس أمم أفريقيا مع تحديد ترتيب المجموعة الأولي التي تضم مصر وفق تلك النتائج .

نتائج مباريات كأس أمم إفريقيا اليوم الأربعاء

بدأت مباريات كأس الأمم الإفريقية اليوم بلقاء قوي جمع منتخب نيجيريا أحد أهم المرشحين للقب مع منتخب غينيا، وكان برصيد المنتخب النيجيري ثلاثة نقاط ومنتخب غينيا يملك نقطة وحيدة من تعادل مع مدغشقر، وتمكن منتخب نيجيريا من حسم بطاقة تأهله للدور الثاني بالفوز على غينيا بنتيجة هدف دون رد .

ثم جاءت مباراة أوغندا التي تصدرت مجموعة مصر بالجولة الأولى بفوز على الكونغو الديمقراطية، لتأتي مباراة اليوم بين أوغندا وزيمبابوي لتوقف القطار الأوغندي مؤقتاً عن حلم التأهل بعد تعادلها ايجابيا بهدف لكل فريق أمام منتخب زيمبابوي .

ثم يتحقق لمنتخب مصر المراد ويتمكن من حسم التأهل تماماً للدور الثاني من البطولة، بعد أن تمكن بواسطة لاعبيه أحمد المحمدي ومحمد صلاح من إحراز هدفين في مرمي الكونغو الديمقراطية، ليصل منتخب مصر للنقطة السادسة ويضمن تأهله للدور القادم .

ترتيب جدول منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا

وبعد نهاية الجولة الثانية للدور الأول لمباريات المجموعة الثانية، التي تضم الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي ومصر وأوغندا، نجد أن ترتيب منتخب مصر كالتالي :

المنتخب المصري متصدراُ المجموعة في المركز الأول برصيد ست نقاط، ثم يليه منتخب أوغندا برصيد أربع نقاط بالمركز الثاني، وبالمركز الثالث برصيد نقطة وحيدة منتخب زيمبابوي، وبالمركز الأخير بدون نقاط وبهزيمتين وبخروج مؤكد من البطولة منتخب الكونغو الديمقراطية .