نتائج مباريات البطولة العربية لكرة السلة للأندية اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 ربع النهائي

تُقام اليوم السبت الرابع من شهر أكتوبر 2025 أربع مباريات قوية في دور الثمانية من البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة السلة 2025 والنسخة رقم (37) من تلك البطولة، التي تُقام في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر في مدينة دبي، الفائز من مباريات اليوم سوف يتأهل للدور قبل النهائي:

نتيجة مباراة كاظمة والمنامة البحريني:

تمكن نادي كاظمة الكويتي من التأهل للدور قبل النهائي لبطوة أبطال العرب للسلة، بعد الفوز على المنامة البحريني 81-75، كانت نتائج الأشواط:

الربع الأول: كاظمة 12 – 23 المنامة.

الربع الثاني: كاظمة 23 – 18 المنامة.

الربع الثالث: كاظمة 20 – 18 المنامة.

الربع الرابع: كاظمة 26 – 16 المنامة.

نتيجة مباراة الكويت والريان لكرة السلة:

بداية المباراة الآن، نتائج الأشواط هي:

الربع الأول: الكويت 25 – 21 الريان.

الربع الثاني: الكويت 18 – 23 الريان.

الربع الثالث: الكويت 0 – 0 الريان.

الربع الرابع: الكويت 0 – 0 الريان.

نتيجة مباراة الأنطواني اللبناني والعربي القطري:

بداية المباراة عند الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية وقطر.

الربع الأول: الانطواني 0 – 0 العربي.

الربع الثاني: الانطواني 0 – 0 العربي.

الربع الثالث: الانطواني 0 – 0 العربي.

الربع الرابع: الانطواني 0 – 0 العربي.

نتيجة مباراة الحكمة والأهلي طرابلس الليبي:

تبدأ عند السايعة مساء بتوقيت السعودية.

الربع الأول: الحكمة 0 – 0 الأهلي الليبي.

الربع الثاني: الحكمة 0 – 0 الأهلي الليبي.

الربع الثالث: الحكمة 0 – 0 الأهلي الليبي.

الربع الرابع: الحكمة 0 – 0 الأهلي طرالس الليبي.