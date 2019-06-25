نتائج مباريات الثلاثاء لكأس الأمم الإفريقية شامل ترتيب المجموعة السادسة | انكسار الكبرياء الغاني وأسود الكاميرون في لقاء شاق

نتائج مباريات اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولي بمرحلة المجموعات بالدور الأول لكأس أمم أفريقيا 2019، تحمل الكثير من الإثارة بل والمفاجآت الكروية الحقيقية، التي تؤكد أن القارة السمراء لم تعد تقل منافستها الكروية عن أي معترك كروي أخر بالعالم، فالمتابع مثلاً لبطولة كوبا أمريكا والتي تضم أفضل المنتخبات مهارة كالمنتخب البرازيلي والأرجنتيني والكولومبي والبارجواني، يدرك أن القارة السمراء بفرقها حتى الصغيرة أصبحت لا تقل عن مستويات منافسات تلك المنتخبات .

واليوم انتهت مباريات الجولة الأولى لمنتخبات المجموعة السادسة بكأس أمم أفريقيا والتي تضم غانا والكاميرون وغينيا بيساو وبنين، وانطلقت اليوم مباراة الكاميرون وغينيا بيساو الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المصرية، تلها مباراة غانا وبنين بالساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، والخلاصة أن الكاميرون كانت في مهمة شاقة، وانكسر اليوم الكبرياء الغاني، فإليكم تفاصيل لقاءات اليوم بالنتائج وترتيب المجموعة السادسة .

نتائج مباريات اليوم لكأس أمم أفريقيا

بداية التقى منتخب الكاميرون ضد منتخب غينيا بيساو، وعايش المنتخب الكاميروني 90 دقيقة من الأشغال الكروية الشاقة، في محاولة لاختراق دفاع المنطقة الصعب لمنتخب غينيا بيساو،والتغلب على ،ثار هجمات ثعالب غينيا المرتدة .

ونجح منتخب الكاميرون في اجتياز منتخب غينيا بيساو، بنتيجة هدفين لهدف ورجح كفة منتخب الكاميرون الأداء البدني العالي، مع خبرة لاعبيه .

ثم عقب ذلك مباراة غانا القوية ضد بنين التي لا تملك أي سجل بالبطولة الإفريقية يؤهلها للصمود أمام منتخب غانا، لكن الواقع أكد أن بنين تفوقت على نفسها وكسرت الكبرياء الغاني بتحقيق نتيجة وأداء إيجابي لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق .

وبتلك النتيجة يحتل منتخب الكاميرون صدارة المجموعة السادسة يليه منتخب بنين ثم منتخب غانا وبالمركز الأخير من المجموعة السادسة تقبع غنيا بيساو بمؤخرة الترتيب .|