نتائج مباريات الجولة الأولى وترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الأسبوع الأول

من الجدير بالذكر أنه قد انتهت مباريات الدوري المصري في الأسبوع الأول منه في يوم السبت السابق الموافق 21 من سبتمبر الجاري، وقد انتهت المباريات بأداء جيد للفرق، ومن بين أبرز الفرق كل من النادي الأهلي، ونادي الزمالك، ونادي بيراميدز، وهي الفرق التي تتراهن فيما بينها على كسب بطولة الدوري العام المصري للموسم 2019، تابع للتعرف على ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الأسبوع الأول.







مباريات الأسبوع الأول في الدوري المصري

في الأسبوع الأول من بداية الدوري العام المصري جاءت النتائج في فوز نادي “بيراميدز” على نادي “إنبي” حيث تم الفوز بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شئ، وقد أحرز الهدف هو اللاعب عمر جابر، وقام عبد الله السعيد بأحراز هدفين، ومحمد طارق قام بإحراز هدف منهم.







وايضاً فاز نادي المقاولون العرب على نادي طلائع الجيش بنتيجة هدف مقابل لا شئ، والذي أحرز هذا الهدف هو سيف الدين الجزيري.

كما فاز نادي الاسماعيلي علي نادي الجونة وذلك بنتيجة هدف مقابل لا شئ، و الذي أحرز هذا الهدف هو اللاعب محمد ناجي جدو في مرمي فريق الجونة.

بالإضافة إلى ذلك فإنه في الأسبوع الأول من بداية الدوري العام المصري فاز نادي مصر المقاصة على نادي أسوان وذلك يكون بنتيجة 3 – 2 وكان هدافي مصر المقاصة هما خالد اوتشو الذي سجل هدف، وعمرو مرعي قام بإحراز هدفين، كما سجل أهداف نادي أسوان كل من محمود نعيم وأحمد عبد الظاهر.

وايضاً فاز نادي طنطا الصاعد من الدوري إلى الدرجة الثانية على نادي وادي دجلة يكون بنتيجة 1 – صفر وسجل الهدف اللاعب اسلام فؤاد.







وايضاً فاز نادي الإنتاج الحربي علي نادي مصر بنتيجة 3 – صفر وقام بإحراز هذه الأهداف كل من مامادو انياس ومعاذ الحفناوي واحمد رجب.

كما تعادل نادي المصري البورسعيدي مع نادي حرس الحدود و يكون ذلك بنتيجة 1 – 1 ، وايضاً فاز النادي الاهلي علي نادي سموحة بنتيجة 1 – صفر والذي قام بإدخال الهدف اللاعب رمضان صبحي.

وفي نهاية الأسبوع وفي ختام المباريات للاسبوع الاول قام نادي الزمالك بفوز الاتحاد السكندري ولكن بصعوبة ويكون بنتيجة 1 – صفر والذي أحرز هذا الهدف في الزمالك هو النجم الشاب محمد مصطفي.

كما أن نادي بيراميدز هو الذي يكون في القمة الأولى وفي صدارة جدول ترتيب الأهداف لأنها تتقدم في الجدول برصيد 3 نقاط.

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الأسبوع الأول