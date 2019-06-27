نتائج مباريات الخميس لكأس الأمم الإفريقية | شامل لقاء الجزائر ضد السنغال ولقاء مهرجان الأهداف بين كينيا وتنزانيا

شهد يوم الخميس 27 يونيو 2019 لقاءات هامة بكأس أمم أفريقيا بنسختها الحالية المُنطلقة من قلب القاهرة، واستكملت فيها مباريات المجموعة الثانية التي بدأت الأربعاء بلقاء نيجيريا ضد غينيا، وحقق فيها النسور الخضراء الفوز الثاني ليضمنوا بطاقة تأهلهم للدور الثاني عن المجموعة الثانية .

والخميس تم استكمال مباريات المجموعة الثانية بلقاء ضم مفاجئة البطولة منتخب مدغشقر ضد منتخب بوروندي، ولقاء هام وقمة كروية بمعنى الكلمة ضم منتخب الجزائر ضد منتخب السنغال ضمن مباريات المجموعة الثالثة، ثم لقاء محفل الأهداف الذي ضم كينيا ضد تنزانيا في إطار منافسات المجموعة الثالثة أيضاً، وفيما يلي نقدم لكم نتائج تلك المباريات بالتفاصيل .

نتائج مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم الخميس

بداية التقى منتخب مدغشقر الذي أبهر الجميع في لقاءه السابق ضد غينيا، مع منتخب بوروندي اليوم، وتمكن منتخب مدغشقر من تحقيق فوز مستحق بنتيجة هدف دون مقابل، ليصل إلى النقطة الرابعة ضامناً بنسبة كبيرة التأهل عن المجموعة ومنتظراً لقاءه الحاسم مع نيجيريا ولقاء غينيا مع بوروندي .

ثم التقى محاربو الصحراء منتخب الجزائر ضد السنغال في إطار منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة وتمكن المنتخب الجزائري من النقاط الثلاث بفوز على السنغال بهدف دون رد، ليضمن الجزائر بذلك الصعود للدور الثاني بست نقاط .

ثم يأتي اللقاء الثالث الذي كان بحق مهرجان للأهداف بين كينيا وتنزانيا، واستطاع المنتخب الكيني من الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين على منتخب تنزانيا محقق أول ثلاث نقاط له بالمجموعة، متساوياً مع المنتخب السنغالي .