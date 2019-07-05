نتائج مباريات اليوم الجمعة لكأس أمم أفريقيا دور 16 | شامل لقاء السنغال ضد أوغندا والمغرب ضد بنين

شهد يوم الجمعة الخامس من شهر يوليو، بداية مباريات كأس أمم أفريقيا بدور الستة عشر، وشهد اليوم لقاءين جمعا كل من المغرب ضد بنين وذلك بالسادسة مساء القاهرة على إستاد السلام بالسويس، ولقاء أخر جمع منتخب السنغال ضد منتخب أوغندا وذلك بالساعة التاسعة من مساء القاهرة على إستاد القاهرة الدولي .

ونحن فيما يلي وعبر سطور هذا التقرير، سوف نوضح لكم نتائج مباريات أُولى اللقاءات بكأس أمم أفريقيا وذلك بدور الحسم ودور خروج المغلوب دور الستة عشر، والتي جمعت المغرب المتصدرة عن المجموعة “د” بالدور الأول، ضد بنين ثالث المجموعة “و” ومباراة السنغال وصيف المجموعة “ج” ضد أوغندا وصيفة المجموعة “أ” فإليكم التفاصيل .

نتائج مباريات اليوم بدور 16 لكأس أمم أفريقيا

جمعت أولى مباريات دور الستة عشر اليوم بكأس أمم أفريقيا مباراة مثلت لدى جميع مُتابعي البطولة مفاجأة حقيقية، قلبت موازين القوى الكروية بالقارة السمراء، فبعد مباراة قوية للغاية استطاع منتخب بنين أن يتجاوز منتخب المغرب مُتأهلاً لدور الثمانية، بعد أن تمكن منتخب بنين من تحقيق فوز مُستحق على منتخب المغرب بعد أن وصلت المباراة لضربات الجزاء الترجيحية وذلك بعد تعادل بهدف لكل فريق .

ليتمكن منتخب بنين من أن يحقق المفاجأة ويصعد على حساب أسود الأطلسي، بنتيجة 4 ركلات ترجيح لركلة واحدة، بعد أن أضاع لاعبي المغرب الركلتين الثانية والثالثة .

وتمكن منتخب السنغال كما كان متوقع ومُرجح، أن يتجاوز منتخب أوغندا الذي تميز بالندية والتنظيم، وذلك بنتيجة هدف دون رد، ليتأهل منتخب السنغال لدور الثمانية على حساب المنتخب الأوغندي، والذي أدى أداء راقي خلال تلك البطولة .