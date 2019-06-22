نتائج مباريات اليوم كوبا أمريكا 2019 | شامل لقاء البرازيل ضد بيرو ومن المُتأهل للدور الثاني عن المجموعة الأولى

مباريات اليوم بالمجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا 2019، هي مباريات حاسمة وبلا شك فهي المباريات التي سوف تُحدد نتائجها المنتظرة المتأهلين للدور الثاني ببطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل، وتضم المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2019 كل من المنتخب البرازيلي المُضيف، بالإضافة لمنتخبات فنزويلا وبوليفيا وبيرو .

وقُبيل اللقاءات المنتظرة اليوم والتي سيتحدد على ضوء نتائجها المنتخبين المُتأهلين للدور الثاني، كان منتخب البرازيل مُتصدراً للمجموعة برصيد 4 نقاط، يليه منتخب بيرو برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدر، ثم أتت فنزويلا ثالثة برصيد نقطتين من تعادلين مع البرازيل وبيرو، ثم في أخر ترتيب المجموعة الأولى جاءت بوليفيا بهزيمتين متتاليتين من البرازيل بمباراة الافتتاح ثم بيرو، والآن ما هي نتائج مباريات اليوم وما هما المنتخبين المتأهلين عن المجموعة الأولى بكوبا أمريكا .

نتائج مباريات اليوم بكوبا أمريكا

ضمت مباريات اليوم في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات لفرق المجموعة ” أ ” ببطولة كوبا أمريكا، مباريات كل من البرازيل ضد بيرو، ومباراة فنزويلا ضد بوليفيا، وجاءت المباراتان بتوقيت واحد حسب اللوائح المنظمة، لمباريات الجولة الختامية لمرحلة المجموعات .

وانتهت مباراة البرازيل ضد بيرو بنتيجة خمسة أهداف كاسحة لصالح منتخب السامبا دون أي رد من قبل بيرو وانتهت مباراة اليوم بين منتخبي فنزويلا وبوليفيا بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف لصالح المنتخب الفنزويلي .

وبتلك النتائج يكن كل من منتخبي البرازيل وفنزويلا هما المنتخبين المتأهلين عن المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا 2019، وليس من المنتظر على ما يبدو أن يكون من تلك المجموعة متأهل كأفضل من أحتل المركز الثالث بالمجموعات .