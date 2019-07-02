نتائج مباريات اليوم لكأس أمم أفريقيا عن المجموعة السادسة | شامل لقاء الكاميرون ضد بنين وغانا ضد غينيا بيساو ومن تأهل لدور 16

اليوم تُختتم الجولة النهائية والأخيرة من مُباريات المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أفريقيا والتي تضم كل من منتخبات الكاميرون برصيد أربع نقاط ومنتخب بنين برصيد نقطتين ومنتخب غانا برصيد نقطتين ومنتخب غينيا بيساو بنقطة واحدة، ويتضح من رصيد كل منتخب من منتخبات تلك المجموعة أن حسم بطاقة التأهل قبل الجولة الأخيرة من مباريات اليوم لم يكن ممكن، وكان على الجميع أن ينتظر نتائج مباريات اليوم حتى يُحدد من هو المتأهل لدور الستة عشر عن المجموعة السادسة لكأس أمم أفريقيا .

وبالفعل انطلقت مباريات المجموعة السادسة بالبطولة بتوقيت القاهرة الساعة السادسة مساءً، ليواجه منتخب الكاميرون منتخب بنين الذي بحق أدى أداءً رائع في تلك البطولة، ويواجه منتخب غانا منتخب غينيا بيساو في لقاء يراه الكثيرون سهلاً وفي متناول اليد بالنسبة للنجوم السوداء .. فهيا بنا نتعرف على نتائج تلك المباريات، ونتعرف على المتأهل من تلك المجموعة للدور الثاني .

نتائج مباريات المجموعة السادسة اليوم عن كأس أمم إفريقيا

إن واقع النقاط قبل انطلاق مباريات المجموعة السادسة اليوم، يؤكد أن الفوز أو التعادل يضمنان للكاميرون التأهل عن المجموعة مُتصدراً إن فاز على بنين، وثانياً أن تعادل معها، وقطعاً ليس أمام منتخب بنين لكي يضمن التأهل إلا تحقيق الفوز على منتخب الكاميرون .

أما منتخب غانا فإن وضعة أشد صعوبة، حيث أنه بحاجة للفوز لضمان التأهل، أما التعادل فيجعله في انتظار نتيجة مباراة بنين ضد الكاميرون، والتي يجب أن تنتهي بفوز الكاميرون لتأهل غانا في حال تعادلها مع غينيا بيساو .

واليوم انتهت مباراة الكاميرون ضد بنين بالتعادل سلبياً بين المنتخبين ليضمن بذلك الكاميرون التأهل عن المجموعة برصيد خمس نقاط، أما منتخب غانا فلقد تمكن من تحقيق الفوز على منتخب غينيا بيساو بهدفين دون رد وبذلك تصل غانا للنقطة الخامسة وتتأهل كمتصدرة بفارق الأهداف عن الكاميرون .. وبهذا يكن منتخب غانا الأول والكاميرون الثاني وكلاهما تمكن من التأهل للدور 16 .