نتائج مباريات اليوم لكأس الأمم الإفريقية 2019 | شامل ترتيب المنتخبات بجداول المجموعات بعد المفاجآت الكروية اليوم

انطلقت كأس الأمم الإفريقية بمظهر بديع بالقاهرة 21 يونيو 2019 بمباراة افتتحها المنتخب المصري ضد زيمبابوي وتمكن الفراعنة من حصد نقاط المباراة رغم الأداء الغير مُرضي لمنتخب مصر على أرضه ووسط جمهوره بقيادة النجم العالمي ولاعب ليفربول محمد صلاح أمام منتخب زيمبابوي المتواضع الذي تمكن الفراعنة من اجتيازه بهدف وحيد بالشوط الأول عن طريق اللاعب محمود تريزيجيه .

ثم توالت اليوم السبت مباريات الجولة الأولى بمرحلة المجموعات بثلاث لقاءات جمعت كل من الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا، ولقاء جمع نيجيريا ضد بوروندي، ثم اللقاء الثالث والأخير والذي جمع اليوم كل من غينيا ضد مدغشقر، وبهذا التقرير سوف نعرض لكم نتائج تلك المباريات مع ترتيب المنتخبات بجداول المجموعات بعد نتائج مباريات اليوم السبت بكأس الأمم الإفريقية 2019 .

نتائج مباريات السبت بكأس الأمم الإفريقية شامل ترتيب المجموعات

من المعروف أن نتائج مباريات المجموعة الأولى والتي تضم مصر وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا، قد بدأها منتخب مصر الجمعة بمباراة الافتتاح الرسمية بفوز على زيمبابوي ليحصد ثلاث نقاط، ولكنه لم يتمكن من تصدر المجموعة حيث استطاعت أوغندا في مفاجئة حقيقية من الفوز على الكونغو الديمقراطية اليوم السبت بنتيجة هدفين دون رد .

وبتلك النتائج تتصدر أوغندا المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب مصر الذي يأتي بالمركز الثاني برصيد ثلاث نقاط أيضاً، ثم منتخب زيمبابوي بالمركز الثالث يليه بالمركز الأخير منتخب الكونغو الديمقراطية .

ثم نأتي لنتائج مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية، حيث لعبت اليوم نيجيريا ضد بوروندي، وتمكنت بصعوبة من اجتياز الفريق البوروندي المثابر أمام نجوم النسور الخضراء وذلك بهدف وحيد دون رد، ثم جاءت المباراة التالية بالمجموعة بين فريقي غينيا التي عانت كثيراُ بالبطولات الإفريقية من الخروج من الدور الأول رغم أداءها القوي أمام منتخب مدغشقر والذي تُعد تلك هي أولى مشاركاته على الإطلاق بكأس أمم أفريقيا لتنتهي المباراة بين غينيا ومدغشقر بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق وسط إعجاب شديد بالأداء المتميز لمنتخب مدغشقر رغم مشاركته الأولى بالمُعترك الإفريقي .

وبتلك النتيجة لمباريات المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا 2019، تتصدر نيجيريا المجموعة برصيد ثلاثة نقاط ليأتي بعدها بالمركز الثاني منتخب غينيا يليه مدغشقر المفاجئة برصيد نقطة واحدة بعد تعادلهما، ويأتي بالمركز الأخير منتخب بوروندي بدون نقاط .