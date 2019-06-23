نتائج مباريات اليوم لكأس الأمم الإفريقية 2019 | شامل لقاءات منتخبات المغرب والجزائر والسنغال

انطلقت اليوم الأحد ببطولة كأس الأمم الإفريقية بالقاهرة، جولة جديدة من الجولات الأولى لمرحلة المجموعات بالبطولة، لتطال اليوم لقاءين من المجموعة ” ج ” من البطولة والتي تضم كل من الجزائر والسنغال وتنزانيا وكينيا، ولقاء واحد تم من المجموعة الرابعة والتي تضم المغرب وجنوب أفريقيا وساحل العاج وناميبيا .

وبهذا التقرير نرصد لكم بالتفصيل كافة نتائج مباريات اليوم بكأس الأمم الإفريقية، والتي جمعت منتخب المغرب ضد منتخب ناميبيا ثم لقاء ضم منتخب السنغال ضد منتخب تنزانيا، واللقاء الأخير اليوم من مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة والرابعة ضم لقاء المنتخب الجزائري مع منتخب كينيا .

نتائج مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 اليوم

وبدأت لقاءات اليوم بكأس الأمم الإفريقية 2019 بلقاء جمع منتخب المغرب مع منتخب ناميبيا في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وانتهى لقاء المغرب ضد ناميبيا بنتيجة هدف دون رد لصالح المنتخب المغربي .

وبتلك النتيجة يتصدر منتخب المغرب مؤقتاً ترتيب فرق المجموعة الرابعة، في انتظار اللقاء القوي الهام بين كل من ساحل العاج وجنوب أفريقيا .

ثم تبع لقاء المغرب لقاءين من فرق المجموعة الثالثة، بدأ بلقاء منتخب السنغال ضد منتخب تنزانيا وانتهى اللقاء كما كان متوقعاً، بفوز المنتخب السنغالي على منتخب تنزانيا بهدفين دون مقابل .

ونأتي للقاء الأخير اليوم ببطولة كأس الأمم الإفريقية والذي جمع منتخب الجزائر ضد منتخب كينيا وانتهى اللقاء بفوز المنتخب الجزائري بنتيجة هدفين دون رد .