نتائج مباريات اليوم لكأس الأمم الإفريقية 2019 | شامل ترتيب المجموعة الرابعة والخامسة بعد لقاءات اليوم

انتقلت اليوم بطولة كأس أمم إفريقيا بمصر 2019، لمرحلة أخرى وجوالات جديدة من التنافس، حيث استكملت المجموعة الرابعة مباريتها في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بلقاءٍ قوي جمع كل من منتخب كوت ديفوار وجنوب إفريقيا، كما خاضت منتخبات المجموعة الخامسة والتي تضم تونس وأنجولا وموريتانيا ومالي مباريات الجولة الأولى من مرحلة مجموعات البطولة اليوم .

وكانت لقاءات اليوم قوية وصعبة حيث التقى منتخب كوت ديفوار مع منتخب جنوب إفريقيا في لقاء متوازن بين المنتخبين الكبيرين، وبعدها جاء لقاء قوي أخر وندي لأبعد الحدود جمع المنتخب التونسي ضد منتخب أنجولا في إطار منافسات المجموعة الخامسة، وفي نفس المجموعة واجه منتخب مالي منتخب موريتانيا الذي يُشارك بمعترك القارة السمراء لأول مرة بتاريخه .. وبهذا التقرير نرصد لكم نتائج مباريات اليوم بكأس أمم أفريقيا مع توضيح ترتيب فرق المجموعات الرابعة والخامسة بعد نتائج مباريات منتخباتها … فإليكم التفاصيل .

نتائج مباريات أمم أفريقيا 2019 اليوم

تأتي مباريات اليوم بكأس الأمم الإفريقية لتبدأ بمباراة جنوب أفريقيا ضد كوت ديفوار، وهي استكمال لمباريات المجموعة الرابعة التي بدأ أمس بلقاء المغرب ضد ناميبيا واستطاع المنتخب المغربي من حصد نقاط المباراة والفوز على ناميبيا بهدف بلا رد ليتصدر مجموعته مؤقتاُ .

واليوم تمكن منتخب كوت ديفوار من الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بهدف وحيد أيضاً دون رد، وبذلك يتشارك المنتخبان المغربي والإيفواري قمة المجموعة بالتساوي في النقاط والأهداف، يأتي بعدهما في المركزين الثالث والرابع منتخبات جنوب أفريقيا وناميبيا .

وبدأت مباريات اليوم في المجموعة الخامسة بلقاء منتخب تونس ضد منتخب أنجولا، وتنتهي المباراة بينهما بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بعد مباراة قوية بينهما، وبهذا يُصبح في رصيد كل فريق نقطة واحدة، أما مباراة مالي ضد موريتانيا بنفس المجموعة الخامسة فلقد انتهت بنتيجة كبيرة لصالح منتخب مالي ضد موريتانيا ليكتسح المنتخب المالي نظيره الموريتاني بنتيجة أربعة اهداف لهدف وحيد للمنتخب الموريتاني صاحب المشاركة الأولى بكأس الأمم الإفريقية .

وبتلك النتائج يتصدر منتخب مالي المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط يليه منتخب أنجولا بالمركز الثاني متساوياً مع المنتخب التونسي بالمركز الثالث ويقع بالمركز الأخير المنتخب الموريتاني بلا نقاط وبأكبر حصيلة من الأهداف في شباكه .