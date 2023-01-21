نتائج مباريات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم السبت لفردي الرجال 2023.. آندي موراي يخسر

أُقيمت اليوم السبت 21 يناير 2023 باقي مباريات دور 32 من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وقد شهدت ملبورن منافسات قوية ومباريات رائعة، هذا ونُقدم لكم نتائج مباريات بطولة أستراليا المفتوحة اليوم السبت، وقد لعب الصربي نوفاك ويكوفيتش الأكثر تتويجًا بهذا اللقب مع البلغاري ديمتروف، في حين تقابل الإنجليزي آندي موراي مع الإسباني المتألق باوتيستا أجوت.

نتائج مباريات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم السبت

من أبرز نتائج مباريات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم السبت 21 يناير 2023 هي تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى الدور ثمن النهائي بعد الفوز على البلغاري ديمتروف، في حين فاز الإسباني أجوت على البريطاني موراي بنتيجة 3-1، وبسهولة تغلب روبليف علي البريطاني إيفانز 3-0، في حين ودع الفرنسي هومبرت البطولة على يد الدنماركي هولجر رون.