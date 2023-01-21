نتائج مباريات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم السبت لفردي الرجال 2023.. آندي موراي يخسر

بواسطة محمود عطا الله
نتائج مباريات أستراليا المفتوحة للتنس 2023 نتائج مباريات أستراليا المفتوحة للتنس 2023

أُقيمت اليوم السبت 21 يناير 2023 باقي مباريات دور 32 من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وقد شهدت ملبورن منافسات قوية ومباريات رائعة، هذا ونُقدم لكم نتائج مباريات بطولة أستراليا المفتوحة اليوم السبت، وقد لعب الصربي نوفاك ويكوفيتش الأكثر تتويجًا بهذا اللقب مع البلغاري ديمتروف، في حين تقابل الإنجليزي آندي موراي مع الإسباني المتألق باوتيستا أجوت.

نتائج مباريات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم السبت

من أبرز نتائج مباريات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم السبت 21 يناير 2023 هي تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى الدور ثمن النهائي بعد الفوز على البلغاري ديمتروف، في حين فاز الإسباني أجوت على البريطاني موراي بنتيجة 3-1، وبسهولة تغلب روبليف علي البريطاني إيفانز 3-0، في حين ودع الفرنسي هومبرت البطولة على يد الدنماركي هولجر رون.

نتائج مباريات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2023 فردي رجال 
المباراة النتيجة
دور 32
اليوم السبت 21 يناير 2023
روبليف (5) ضد إيفانز (26) فوز روبليف 3-0 المجموعات 6-4، 6-2، 6-3
هومبرت ضد رون (9) فوز رون 3-0 المجموعات 6-4، 6-2، 7-6
مينور (22) ضد بونزي فوز مينور 3-0 المجموعات 7-6، 6-2، 6-1
ديوكوفيتش (4) ضد ديمتروف (27) فوز ديوكوفيتش 3-0 النتائج 7-6، 6-3، 6-4
ولف ضد موه فوز ولف 3-0 النتائج 6-4، 6-1، 6-2
موراي ضد باوتيستا أجوت (24) فوز أجوت 3-1 النتائج 6-1، 6-7، 6-3، 6-4
بول ضد بروكسبي فزظ بول 3-0 النتائج 6-1، 6-4، 6-3
بوبرين ضد بن شيلتون فوز شيلتون 3-0 6-6، 7-6، 6-4
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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