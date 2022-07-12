نتائج مباريات كأس آسيا لكرة السلة 2022 بإندونيسيا

بواسطة محمود عطا الله
نتائج مباريات كأس آسيا لكرة السلة 2022 نتائج مباريات كأس آسيا لكرة السلة 2022

نستعرض من خلال هذا التقرير نتائج مباريات كأس آسيا لكرة السلة التي تستضيفها دولة إندونيسيا من 12 يوليو حتى 24 يوليو 2022، حيث تترقب الجماهير العربية نتائج مباريات منتخبات كرة السلة لدول سوريا ولبنان والسعودية والبحرين والأردن، في حين متابعي كرة السلة عمومًا يتابعون نتائج كل فرق البطولة الحالية.

نتائج مباريات كأس آسيا لكرة السلة 2022

يشارك في البطولة 16 منتخبًا، قسمت القرعة المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات، يصعد أبطال المجموعات مباشرة إلى الدور ربع النهائي، بينما يتقابل أصحاب المركزين الثاني والثالث في المجموعات لتحديد بقية المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية، نتائج مباريات كأس آسيا لكرة السلة 2022 لم تكن جيدة في اليوم الأول بعد خسارة السعودية والأردن والبحرين.

اليوم الثاني، سوف يشهد أولى مشاركات منتخب سوريا عندما يواجه منتخب إيران وصيف النسخة الماضية من كأس آسيا لكرة السلة 2022، كما يلتقي منتخب لبنان مع الفلبين.

نتائج مباريات كأس آسيا لكرة السلة 2022
المباراة 
الثلاثاء 12 يوليو 2022
تايبيه 102 – 84 البحرين
أستراليا 78 – 60 الأردن
إندونيسيا 80 – 54 السعودية
كوريا 93 – 81 الصين
الأربعاء 13 يوليو 2022
مباراة نيوزيلندا والهند
مباراة سوريا وإيران لكرة السلة
مباراة اليابان وكازاخستان
مباراة لبنان والفلبين
الخميس 14 يوليو 2022
مباراة السعودية وأستراليا
مباراة كوريا الجنوبية وتايبيه
مباراة الأردن وإندونيسيا
مباراة البحرين والصين
الجمعة 15 يوليو 2022
مباراة إيران وكازاخستان
مباراة الفلبين والهند
مباراة سوريا واليابان
مباراة لبنان ونيوزيلندا
السبت 16 يوليو 2022
مباراة البحرين وكوريا الجنوبية
مباراة السعودية والأردن لكرة السلة
مباراة أستراليا وإندونيسيا
مباراة الصين وتايبيه
الأحد 17 يوليو 2022
مباراة لبنان والهند لكرة السلة
مباراة سوريا وكازاخستان
مباراة إيران واليابان
مباراة الفلبين ونيوزيلندا
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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