نتائج مباريات كأس آسيا لكرة السلة 2022 بإندونيسيا

نستعرض من خلال هذا التقرير نتائج مباريات كأس آسيا لكرة السلة التي تستضيفها دولة إندونيسيا من 12 يوليو حتى 24 يوليو 2022، حيث تترقب الجماهير العربية نتائج مباريات منتخبات كرة السلة لدول سوريا ولبنان والسعودية والبحرين والأردن، في حين متابعي كرة السلة عمومًا يتابعون نتائج كل فرق البطولة الحالية.

نتائج مباريات كأس آسيا لكرة السلة 2022

يشارك في البطولة 16 منتخبًا، قسمت القرعة المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات، يصعد أبطال المجموعات مباشرة إلى الدور ربع النهائي، بينما يتقابل أصحاب المركزين الثاني والثالث في المجموعات لتحديد بقية المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية، نتائج مباريات كأس آسيا لكرة السلة 2022 لم تكن جيدة في اليوم الأول بعد خسارة السعودية والأردن والبحرين.

اليوم الثاني، سوف يشهد أولى مشاركات منتخب سوريا عندما يواجه منتخب إيران وصيف النسخة الماضية من كأس آسيا لكرة السلة 2022، كما يلتقي منتخب لبنان مع الفلبين.