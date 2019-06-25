نتائج مباريات كوبا أمريكا 2019 اليوم مع ختام مرحلة المجموعات | شامل المنتخبات المُتأهلة لربع النهائي

بعد ماراثون طويل ببطولة كأس كوبا أمريكا 2019، أخيراً انتهت اليوم مرحلة المجموعات وبدأنا نتأهب للأدوار التي لا رحمة ولا شفقة كروية فيها، فالخاسر إلى زوال لا محالة، ولا يبقى إلا المنتصر ينتظر كأس البطولة، واليوم قد أُختتمت مرحلة المجموعات بمباراتين من المجموعة الثالثة والتي تضم تشيلي واليابان والإكوادور وأورجواي .

ونحن من خلال الرصد لبطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل، سوف ننقل لكم عبر السطور التالية نتائج مباريات اليوم، والتي انتهى معها الدور الأول لبطولة كوبا أمريكا، وأيضاً سوف نوضح إليكم المنتخبات الثمانية المُتأهلة للدور ربع النهائي كأوائل عن المجموعات، وكأفضل منتخبين من المنتخبات المحتلة للمركز الثالث عن المجموعة .

نتائج مباريات اليوم بكوبا أمريكا

شهدت مباريات الدور الأول اليوم الثلاثاء ببطولة كوبا أمريكا 2019 مباراتان احدهما ضمت أوروجواي ضد تشيلي في لقاء قوي للغاية حرص كل فريق فيهما على الفوز للتصدر وأيضاً تجنب ملاقاة كولومبيا القوية التي أثبتت كفاءة عالية وأداء راقي، والمباراة الثانية ضمت اليابان التي كانت تطمح في تعثر أوروجواي أمام تشيلي وتحقيقها فوز كبير على الإكوادور لتتأهل حتى ولو أفضل ثالث .

انتهت مباراة أورجواي ضد تشيلي بفوز لأوروجواي بهدف دون مقابل على تشيلي ليصبح رصيدها سبع نقاط متصدرة المجموعة بفارق نقطة عن تشيلي صاحبة المركز الثاني برصيد ست نقاط .

وانتهت مباراة اليابان ضد الإكوادور بالتعادل الإيجابي لكل منهما بهدف لهدف، ليصبح رصيد اليابان نقطتان من تعادلان وهزيمة، وتفوز الإكوادور بنقطة وحيدة تحفظ بيها ماء الوجه بعد الأداء السيئ خلال البطولة .

المنتخبات المتأهلة لربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019

بعد اختتام مباريات الجولة الأخيرة من لقاءات الدور الأول ببطولة كوبا أمريكا، يمكن أن نحدد المنتخبات الثمانية المتأهلة للدور الثاني من كوبا أمريكا 2019، وهي ست منتخبات كأول وثاني عن المجموعات وهم البرازيل وفنزويلا عن المجموعة الأولي، كولومبيا والأرجنتين عن المجموعة الثانية، وعن المجموعة الثالثة كل من أوروغواي وتشيلي، وكأفضل فرق بالمركز الثالث تأهل كل من بيرو وباراجواي .