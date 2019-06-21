نتائج مباريات كوبا امريكا 2019 اليوم تحديث مستمر لجميع الماتشات

ننشر نتائج مباريات كوبا امريكا اليوم الجمعة 21 يونيو 2019، حيث تتواصل منافسات بطولة أمريكا اللاتنية لكرة القدم، وذلك في دور المجموعات من البطولة، حيث يتم إجراء الجولة الثانية من الدور الأول، والذي عرف إجراء مباراة واحدة فجر اليوم، بالإضافة إلى إجراء مباراة أخرى مساء اليوم، وفي هذا التقرير على موقع كلمة دوت أورج في قسم أخبار الرياضة ننشر نتائج مباريات كوبا امريكا اليوم وتفاصيل المباريات التي تم إجرائها.

نتيجة مباراة اوروجواي واليابان

اواوجواي 2 VS اليابان 2

في نتائج مباريات كوبا امريكا 2019 اليوم الجمعة، إنتهت فجر هذه الليلة نتيجة مباراة اوروجواي واليابان بالتعادل بين المنتخبين إيجابيا، وذلك بهدفين مقابل هدفين لكل منهما، حيث كان منتخب الكومبيوتر الياباني هو السباق إلى افتتاح المباراة وذلك في الدقيقة 25 من الشوط الأول بواسطة لاعبه كوجي ميوشي.

قبل أن يتمكن مهاجم برشلونة لويس سواريز في الدقيقة 33 من اللقاء من تعديل نتيجة المباراة بواسطة ضربة جزاء، وفي الشوط الثاني من هذه المواجهة تمكن اللاعب كوجي ميوشي من إضافة هدفه الشخصي الثاني، وهو الهدف الثاني للمنتخب الياباني في الدقيقة 59 مانحا الأفضلية لمنتخب بلاده، قبل أن يتمكن اللاعب خوسي ماريا خيمينيز من تعديل نتيجة اللقاء في الدقيقة 66، وتنتهي بذلك نتيجة المباراة بالتعادل الإيجابي هدفين مقابل هدفين لكلا المنتخبين في أول نتائج مباريات كوبا امريكا اليوم الجمعة.

سوف يتم تحديث نتائج مباريات كوبا امريكا اليوم بعد نهاية كل مباارة فتابعووووووووووونا على هذا الموضوع في موقع كلمة دوت أورج….!!!