نتائج مُباريات المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية ومن المتأهل عنها للدور 16 | مدغشقر تُحقق أكبر مفاجآت البطولة

بدأت اليوم الأحد 30 يونيو 2019 أولى مباريات الجولة النهائية الختامية لمرحلة المجموعات بكأس أمم أفريقيا، ومن المقرر أن يشهد اليوم ضمن تلك الجولة مباريات المجموعتين الأولى والثانية، ولقد بدأت فعلياً مباريات المجموعة الثانية بالبطولة والتي ضمت لقاء نيجيريا ضد مدغشقر ولقاء بوروندي ضد غينيا .

وبعد انتهاء تلك اللقاءات الخاصة بالمجموعة الثانية والتي حددت بشكل نهائي المنتخبين الصاعدين عن المجموعة لدور 16 القادم، سوف نُلقي الضوء على نتائج تلك المباريات، ونوضح لكم بشكل تفصيلي مباشر نتائج مباريات نيجيريا ضد مدغشقر اليوم، ومباراة بوروندي ضد غينيا .. فهيا بنا نتعرف على التفاصيل .

نتائج مباريات المجموعة الثانية للجولة الثالثة بكأس أمم أفريقيا

انطلقت الساعة السادسة بتوقيت مصر مساءً مباريات المجموعة الثانية بين نيجيريا برصيد 6 نقاط بعد فوزين ومدغشقر برصيد أربع نقاط بعد فوز وتعادل، وضم لقاء بوروندي بلا نقاط ومنتخب غينيا بنقطة واحدة، وينتظر اليوم لقاءات المجموعة الأولى في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة مساء ليضم لقاء مصر ضد منتخب أوغندا ولقاء منتخب زيمبابوي ضد منتخب الكونغو الديمقراطية .

وانتهى لقاء اليوم بين منتخب غينيا ومنتخب بوروندي بفوز المنتخب الغيني بنتيجة هدفين دون رد ليصبح رصيده أربع نقاط وتخرج بوروندي من البطولة بعد أسوء أداء بلا أي نقطة .

وانتهى لقاء نيجيريا ضد مدغشقر بأكبر مفاجآت البطولة بفوز منتخب مدغشقر صاحب أول مشاركة بكأس أمم أفريقيا على منتخب نيجيريا بنتيجة هدفين دون رد وبهذا يتجمد رصيد نيجيريا عند 6 نقاط وتصل مدغشقر في مفاجئة كبرى للنقطة السابعة وتتصدر المجموعة .

وبنتائج مباريات اليوم للمجموعة الثانية يتأكد صعود مدغشقر كأول فرق المجموعة، ومعها منتخب نيجيريا وصيفاً عنها عن المجموعة الثانية لدور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا .