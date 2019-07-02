نتائج مُباريات اليوم عن المجموعة الخامسة لكأس أمم أفريقيا | تونس ضد موريتانيا ومالي ضد أنجولا شامل المُتأهلين لدور 16

اليوم الثلاثاء 2 يوليو انطلقت مباريات الجولة الخاتمة لمرحلة المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2019، وجاءت بداية تلك الجوالات الكروية الختامية بلقاءات المجموعة السادسة وضم لقاء غانا ضد غينيا بيساو ونجحت غانا في تجاوز الخصم بنتيجة هدفين لهدف لتتأهل كمتصدرة عن المجموعة، وفي نفس توقيت مباراة غانا جاء لقاء الكاميرون ضد منتخب بنين وفشل منتخب الكاميرون الكبير في الفوز على منتخب بنين وتعادل بنتيجة صفر إلى صفر ولكنه تأهل لحصوله على النقطة الخامسة كثاني المجموعة السادسة .

وانطلقت مباريات المجموعة الخامسة اليوم أيضاً من كأس أمم أفريقيا بجولتها الختامية والنهائية، والتي تضم لقاءات حاسمة وصعبة بل ومتشابكة، حيث يلقي منتخب تونس ضد منتخب موريتانيا، ويواجه منتخب مالي منتخب أنجولا، وفيما يلي نرصد إليكم نتائج تلك المباريات التي انتهت منذ قليل، وتتعرف أيضاً على المتأهل لدور 16 عن المجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا، ومع خبر مُحدث تعرف معنا أيضاً عبر هذا التقرير ما هو المنتخب الذي سيواجهه منتخب مصر بدور الستة عشر .

نتائج مباريات اليوم للمجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا

واليوم انطلقت مباريات المجموعة الخامسة التي تضم تونس وأنجولا ومالي وموريتانيا، وجاءت لقاءات تلك المجموعة الساعة 9 من مساء القاهرة، والتقى منتخب تونس وهو يملك في رصيده نقطتين من تعادلين ضد منتخب موريتانيا الذي يملك نقطة واحدة وليس أمام منتخب تونس إلا الفوز لضمان التأهل للدور الثاني، فالتعادل يجعله في انتظار نتيجة مباراة انجولا ومالي .

حيث التقت أيضا مالي ضد أنجولا وفي رصيد مالي أربع نقاط وبرصيد أنجولا نقطتان ونفس موقف منتخب تونس هو موقف منتخب أنجولا، فلتعادل لأنجولا يعني انتظار هزيمة تونس، أما الفوز يؤهلها مباشرة للدور الثاني .

وانتهت تلك المباريات المعقدة في حسابات النقاط بفوز منتخب مالي على المنتخب الأنجولي بهدف دون مقابل وتعادل المنتخب التونسي مع منتخب موريتانيا ليصل للنقطة الثالثة مُتأهلاً عن المجموعة كوصيف لمنتخب مالي الذي احتل الصدارة برصيد أربع نقاط .

تحديث | بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة، لمباريات أمم أفريقيا اليوم تحدد أن يواجه المنتخب المصري نظيره منتخب جنوب أفريقيا في الدور الستة عشر .. وذلك يوم السبت القادم 6 يوليو الساعة التاسعة من مساء القاهرة .