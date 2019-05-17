نتيجة الإسماعيلي ضد الداخلية |2-0| وملخص لأهم أحداث المباراة

الإسماعيلي ضد الداخلية،في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز تمكن نادي الإسماعيلي من تحقيق فوز مهم على نادي الداخلية في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب الجيش.

الإسماعيلي سيطر منذ صافرة البداية وخلق عدة فرص لكنها لم تشكل أي خطورة على مرمى الداخلية، وقبل إكتمال النصف ساعة الأول من اللقاء بدقيقة سجل كريم بامبو الهدف الأول للإسماعيلين واصل الإسماعيلي ضغطه على مرمى خصمه، لكن النتيجة بقيت على حالها حتى إنتهاء الشوط الأول من المباراة.

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الشوط الثاني الإسماعيلي ضد الداخلية

في الشوط الثاني واصل الإسماعيلي هجومه على مرمى الداخلية ليحصل على ضربة جزاء بعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني سددها بنجاح محمد متولي، ضغط الإسماعيلي تواصل بحثا عن مضاعفة الغلة ، وفي الدقيقة التاسعة والثمانين تم طرد لاعب الداخلية إسلام جابر، لكن الأمور لم تتغير، ليطلق صافرة النهاية بفوز نادي الإسماعيلي بهدفين دون رد.

وبهذه النتيجة عزز نادي الإسماعيلي مقعده سابعا برصيد واحد وأربعين نقطة بفارق أربع نقاط عن طلائع الجيش صاحب المركز الثامن.

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فيما تجمد رصيد نادي الداخلية عند النقطة السابعة والعشرين في المركز السابع عشر أي في المركز قبل الأخير مع تبقي مباراة واحدة له في الدوري هذا الموسم.