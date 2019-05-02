نتيجة التعاون ضد الاتحاد[2-1]وملخص لأهم أحداث المباراة

فاز نادي التعاون على الاتحاد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الملك فهد ليتوج التعاون بكأس خادم الحرمين للمرة الأولى في تاريخه، وحضر المباراة الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان وسط أجواء إحتنفالية مُبهرة.

دخل الاتحاد المباراة بقوة وسيطر في دقائقها الأولى لكن النتيجة بقيت بيضاء حتى الدقيقة الثالثة والثلاثين من المباراة بعدما سجل بريجوفيتش هدف السبق للاتحاد، نتيجة انتهى عليها الشوط الأول من المباراة.

في الشوط الثاني تغيرت الأمور فدخل نادي التعاون بهجوم كثيف على مرمى الاتحاد، لينجح طلال العبسي في إدراك التعادل للتعاون في الدقيقة الخامسة والخمسين.

التعاون واصل هجومه على مرمى الاتحاد الذي تراجع أداءه نسبيا مقارنة مع الشوط الأول من المباراة، وفي الدقيقة الثامنة والسبعين ضيع ميسي فرصة التقدم للتعاون بعدما انفرد بحارس المرمى ليصوب الكرة نحو القائم، بعده بدقيقتين كاد فهد المولد من رأسية أن يحرز هدف التقدم للاتحاد لكن كرته علت العارضة، وفي الدقيقة السادسة والثمانين من المباراة تم طرد مدرب نا التعاون بعد احتجاجه على قرار الحكم.

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وعندما الجميع يترقب الأشواط الإضافية حسم المهاجم الخطير لياندر تاومبا الفوز للتعاون في الدقيقة الأخيرة من المباراة ،وحاول الاتحاد في دقائق الوقت بدل الضائع لكنه فشل في التسجيل، لتنهتي المباراة بفوز نادي التعاون وليحرز الكأس لأول مرة في تاريخه.

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