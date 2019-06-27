موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الزراعي 2019 بالاسم ورقم الجلوس من الموضوعات التي تشغل بال الكثير من الطلبة، وذلك مع كثرة الأخبار عن نتائج الدبلومات الفنية 2019، إلا أن لم يتم تحديد يوم معين للنتيجة، والمُعلن الرسمي والمتفق عليه هو ان ظهور النتيجة سيكون خلال نهاية هذا الاسبوع، مع العلم أنه بالفعل تم اقتراب موعد ظهور النتيجة، كما ان هناك بعض الطلبة الذين أكدوا أنهم حصلوا على نتيجة الدبلومات الفنية الزراعي من كنترول الدبلومات الفنية، وهناك بعض الطلبة التي ضاع منهم رقم جلوسهم، ولا يمتلكون رقم كود أو رقم السر، بالرغم من أن رقم الكود من المفروض استلامه من المدرسة، وعدم ضياعه، فيمكنهم الحصول على نتيجتهم من المدرسة بعد ظهور النتيحة على الموقع.

وزارة التربية والتعليم

أكد الدكتور محمد محمد مجاهد في بيان من خلال وزارة التربية والتعليم، أن نتائج الدبلومات الفنية 2019 ستكون متاحة في نهاية الأسبوع الحالي، وأن ما يحدث الآن ما هو الا عمليات مراجعة لرصد الدرجات لإعطاء كلاً ذي حق حقه، فالمهم هو الدقة وليس الوقت، كما اكد وزير التربية والتعليم أن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية لم تتأخر عن ذلك ولم يتم تأجيلها، فكل عام تظهر في نفس ذلك الموعد.

وطلاب الدبلومات الفنية 2019 الذين تقدموا للامتحانات عددهم يزيد عن 757 ألف طالب وطالبة، ويبلغ عدد المصححيز 114 ألف مصحح ومدقق يعملون بكل دقة على إظهار نتيجة الصف الثالث التجاري والصناعي وجميع التخصصات، والدليل على ذلك ان بعضهم استمر فس العمل حتى في أيام عيد الفطر.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية الزراعي 2019

مصادر موثوقة من وزارة التربية والتعليم أكدت لنا أن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ستظهر في الاسبوع الحالي، وفي حال التأجيل أو ورود أية أنباء جديدة سنوافيكم بها

نتيجة الدبلومات الفنية الزراعي 2019 بالاسم فقط

تظهر نتيجة الدبلومات الفنية الزراعي 2019 على موقع بوابة التعليم الفني، وعلى موقع بوابة مركز المعلومات والاثنين تابعان الى موقع وزارة التربية والتعليم وستظهر النتيجة عن طريق رقم الجلوس emis.gov.eg، اما اذا اردت النتيجة بالاسم فتوجه الى المدرسة التابع لها وذلك بعد اعلان النتيجة رسمياً على الانترنت و بعد الإعلان عن الكشوف المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.