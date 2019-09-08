نتيجة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر







لعب الزمالك وبيراميدز مباراة قوية في نهائي كأس مصر اليوم الأحد على استاد الجيش بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وشهد اللقاء حماسا وقوة من قبل الفريقين، ولعب الزمالك في رغبة منه في الحصول على الكأس رقم 27 في تاريخه، ويسعى بيراميدز للحصول على الكأس للمرة الأولى في تاريخه.







نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز

ننشر نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر اليوم الأحد، بعدما شهد اللقاء خوفا من كلا الفريقين وكل منهما لعب كرد فعل للفريق الآخر، واستكشاف لمواضع ومناطق الثغرات للفريق الآخر، وسط حضور جماهير كبير نحو 20 ألف متفرج.







الزمالك بيراميدز 3 0

الشوط الأول الزمالك وبيراميدز







تعادل الزمالك وبيراميدز سلبيًا في الشوط الأول في مباراة نهائي كأس مصر اليوم الأحد المقامة على ملعب الجيش ببرج العرب.

الشوط الثاني الزمالك وبيراميدز







استطاع الزمالك أن يتفوق هجوميا على نظيره بيراميدز في الشوط الثاني ويحرز هدفين نظيفين وأحرز الهدف الأول يوسف أوباما في شباك بيراميدز، في الدقيقة 52 ، وأحرز الهدف الثاني أشرف بنشرقي في شباك بيراميدز، بالدقيقة 63، كما أحرز بن شرقي الهدف الثالث في الدقيقة 84.

مواجهات الزمالك ضد بيراميدز







وتعد مباريات الزمالك وبيراميدز من المباريات القوية خلال موسم الدوري الممتاز والذي فاز به النادي الأهلي، وجاء الفريقان في المركزين الثاني والثالث، وتعد مواجهاتهما كالتالي:

المواجهة الأولى:

تعادل فيها الزمالك وبيراميدز بثلاثة أهداف لكل منهما ، وكانت المباراة على ملعب بتروسبورت.

المواجهة الثانية:

ونجح فريق بيراميدز بالتقدم على الزمالك بهدف نظيف.

السوبر المصري

وجاءت مباراة الليلة لتحدد المنافس الذي يلقى النادي الأهلي المصري في مباراة السوبر المصري القادمة، ويلعب فيها المارد الأحمر بصفته بطل الدوري، وبهذه النتيجة تصبح مباراة السوبر المصري بين النادي الأاهلي والنادي الزمالك.