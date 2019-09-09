نتيجة الشهادة الإعدادية والثانوية الليبية الدور الأول بالمنطقتين الشرقية والغربية – عبر وزارة التعليم الليبية 2018/2019

انتظر الكثير من طلبة وطالبات المرحلتين الإعدادية والثانوية ظهور نتيجة الدور الأول للشهادتين، وبعد طول انتظار قامت وزارة التعليم الليبية بتوفير موقع لتسهيل حصول الطلاب على النتيجة دون عناء الذهاب إلى المدارس وتلافياً للزحام الشديد الذي يتواجد في فترات ظهور نتائج الامتحانات، وكان طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية في انتظار ظهور النتيجة على أحر من الجمر من أجل جني ثمار التعب والسهر التي عناها الطلاب من أجل حصدد أعلى النتائج.







وكانت وزارة التعليم الليبية قد أوضحت أن أعمال التصحيح والرصد للدرجات الخاصة بالطلاب قد انتهت ومن ثم ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية ومن بعدها الشهادة الثانوية لمراحل التعليم الأساسية الليبية

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية للمنطقة الشرقية بدولة ليبيا، وكذلك نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنطقة الغربية، بالإضافة إلى نتيجة الشهادة الثانوية، وذلك بعد ترقب كبير وسط طلاب هذه المرحلة وهذه المنطقة، حيث صرحت وزارة التعليم الليبية أن أعمال التصحيح والمراجعة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية قد تم الانتهاء منها، وأوضحت وزارة التعليم الليبية فيما يخص نتيجة الشهادة الإعدادية للجمهورية الليبية أنه ومن خلال ما هو ملاحظ أثناء عمليات التصحيح لأوراق الامتحانات أن نتائج الطلاب لهذا العام أحسن من النتيجة العام الماضي وقد تم ملاحظة ارتفاع في نسب النجاح للطلاب.







ويمكن للطلاب الأعزاء متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية للمنطقة الشرقية والغربية وكذلك نتيجة الشهادة الثانوية عبر الروابط التالية:

نتيجة الشهادة الإعدادية للمنطقة الشرقية 2018/2019







نتيجة الشهادة الإعدادية للمنطقة الغربية 2018/2019

نتيجة الشهادة الثانوية 2018/2019







وفي حالة تعذر الحصول على النتيجة وذلك بسبب الضغط الشديد على الموقع، يمكن لمتابعينا الكرام ترك الاسم ورقم الجلوس بالتعليقات وذلك لتوفير النتيجة للسادة متابعي الموقع الكرام.