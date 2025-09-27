نتيجة الشوط الأول| ريال مدريد ضد أتلتيكو ملخص تفاصيل المواجهة المثيرة بين عملاقي العاصمة

انطلقت مباراة اليوم في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني بنسختها الحالية موسم 2025- 2026 في تمام الساعة 5:15 مساء ً بتوقيت السعودية ومصر المباراة الهامة بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على ملعب الأخير “ميتروبوليانو” ويُمكن المتابعة عبر شاشة قناة بي إن سبورت 1 بتعليق على الكعبي وإليك تفاصيل ونتيجة الشوط الأول من اللقاء وموقف الفريقين.

نتيجة الشوط الأول من لقاء ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم

شوط أو حماسي أنطلق بين قطبي العاصمة المدريدية، فريق ريال مدريد الملكي ونظيره أتلتيكو، وجاءت نهاية الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق بدءها أتلتيكو بالدقيقة 14 من الشوط الأول ثم عدل الريال وتقدم لينهي أتلتيكو أهداف الشوط الأول بالتعادل لهدفين لكل فريق بالدقيقة 43.

أهداف الشوط الأول ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

أحرز الهدف الأول لفريق أتلتيكو مدريد اللاعب الإسباني روبين لو نورماند بالدقيقة 14.

أحز لفريق ريال مدريد الهدف الأول وهدف التعادل اللاعب الفرنسي كيليان مبابي بالدقيقة 25.

هدف التقدم للريال الهدف الثاني بقدم اللاعب التركي أردا غولر بالدقيقة 36 من الشوط الأول.

هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بالدقيقة 43 لصالح أتلتيكو مدريد بقدم لاعبه الفرنسي كليمو لينجليه.

موقف الفريقين

يدخل ريال مدريد لقاءه الهام اليوم ضد أتلتيكو مدريد بعد ست جوالات حقق فيها الريال العلامة الكاملة متصدراً ترتيب فرق جدول الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الثاني برشلونة والذي لعب 6 مباريات ومتبقي له مباراة بالجولة السابعة.

وفوز الريال اليوم على أتلتيكو يعني الحفاظ على تقدمه بفارق ثلاث نقاط على برشلونة في حال فوز برشلونة بمباراته القادمة بالجولة السابعة، أما فريق أتلتيكو مدريد فيدخل اللقاء بالمركز التاسع برصيد تسع نقاط من فوزين وثلاث تعادلات وفوز اليوم يعني له تعديل المسار.