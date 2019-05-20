نتيجة برسبوليس ضد السد وملخص لأهم أحداث المباراة

في منافسات الجولة الأخيرة من دوري المجموعات من دوري أبطال آسيا فاز ناد بيرسبوليس الغيراني على نادي الدحيل القطري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم عل ملعب آزادي في العاصمة الإيرانية طهرا، ورغم فوزه بهدفين دون رد إلا ان وصيف النسخة الماضية قد غادر المسابقة حيث يحتل المركز الثالث برصيد سبع نقاط.

سيطر بيرسبوليس الإيراني بقوة منذ بداية المباراة وبعد مرور ستة عشر دقيقة تمكن مهدي ترابي من إفتتاح النتيجة للنادي الإيراني واصل بيرسبوليس ضغطه على مرمى السد الذي تراجع إلى الخلف معتمدا على الهجمات المرتدة، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم بيرسبوليس الإيراني بهدف نظيف.

في الشوط الثاني من المباراة تحسن نادي السد القطري وحاول عدة مرات تسجيل هدف التعادل لكنه فشل في ذالك، وفي الدقيقة السابعة والستين سجل علي علي بور الهدف الثاني لبيرسبوليس، نتيجة ظلت صامدة حتى نهاية اللقاء، لتنهتي المباراة بفوز نادي بيرسبوليس الإيراني بهدفين دون رد، ليغيب البطل الإيراني عن دوري الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أسيا هذا الموسم، يذكر إلى أن السد قد حسم تأهله في الجولة الماضية.

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