نتيجة برشلونة ضد بيتيس وفوز كاسح للبارسا.. وميسي في المدرجات

فاز فريق برشلونة الإسباني ضد ريال بيتيس فوزا كاسحا وذلك بنتيجة (5 – 2)، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب كامب نو مساء ، فى الجولة الثانية من الدوري الإسباني، في غياب نجم الفريق ليونيل ميسي وسواريز وديمبلي.

ميسي موجود في المدرجات

ولعب فريق برشلونة ضد بيتيس دون اللاعبين الأساسين له ؛ نتيجة إصابتهم ؛ فغاب عن الفريق اللاعبون ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبلي، بينما حرص نجما الفريق ميسي وسواريز على الوجود وتشجيع فريقهم من مدرجات كامب نو، ومشاهدة اللقاء.

أهداف مباراة برشلونة وبيتيس

أحرز نبيل فقير نجم فريق بيتيس الهدف الأول بعد انتقاله للنادي الأخضر، من انفراد بعد تمريرة في الدقيقة 15 ليهز بها شباك تير شتيجن، أما البارسا فتعادل في الدقيقة 41 بهدف للمهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، وتخرج المباراة في الشوط الأول بالتعادل الإيجابي (1-1).

أحداث الشوط الثاني من مباراة برشلونة ضد بيتيس

سجل اللاعب جريزمان الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة 50 من المباراة ، وأضاف الثالث للفريق وعزز الفوز في الدقيقة 56 اللاعب كارليس بيريز.

واختتم أرتوروفيدال احتفال البارسا بالأهداف في المباراة التي جمعت برشلونة ضد بيتيس في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، في الدقيقة 77 ، بعد الهدف الرابع للاعب جوردي ألبا بالدقيقة 60 من وقت المباراة، ويسجل اللاعب لورين مورون الهدف الثاني لريال بيتيس في الدقيقة 79 ، وينتهي اللقاء الجميل بفوز برشلونة بنتيجة 5 – 2.