عاجل | الإعلان عن نتيجة تصنيف كأس أمم أفريقيا 2019 النهائية بمصر .. افضل وأسوء السيناريوهات لمجموعة منتخب مصر

نتيجة تصنيف كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر فقد أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” منذ قليل التصنيف النهائي للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا والتي تقام بمصر الصيف القادم حيث تقام المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 21 يونيو وتستمر مباريات البطولة حتى يوم 19 يوليو بالمباراة النهائية، ومن خلال هذا التقرير سنستعرض التصنيف النهائي الذي أعلنه الكاف منذ قليل، كما سنستعرض أفضل وأسوء السيناريوهات للمجموعة التي ستشارك مصر بها.

وعن بطولة أمم أفريقيا فهي النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ويشارك بهذه البطولة عدد 24 منتخباً أفريقيا وذلك للمرة الأولى مرة في تاريخ بطولات كأس أمم أفريقيا، ومن المقرر تقسيم الفرق المشاركة بالبطولة الحالية إلى 6 مجموعات، أما عن نظام التأهل بعد دور المجموعات فيتم صعود 16 فريق من الفرق المشاركة لدور 16، حيث يتأهل لهذا الدور أول وثاني كل مجموعة، هذا بالإضافة إلى افضل أربع فرق من أصحاب المركز الثالث بالمجموعات الستة.

تصنيف الفرق المشاركة في بطواة كأس أمم أفريقيا 2019 النهائي حسب “الكاف”

أعلن اليوم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” عن التصنيف النهائي والذي بناء علية سيتحدد شكل المجموعات الستة التي سيتم إجراء القرعة العلنية لها الجمعة 12 أبريل، حيث سيتم إجراء القرعة في أحضان سفح الأهرامات المصرية، وجاء تصنيف الفرق بعدد 6 فرق لكل تصنيف، والتصنيف النهائي للكاف كالتالي:

التصنيف الأول: يضم منتخبات “مصر – الكاميرون – السنغال – تونس – نيجيريا – المغرب”.

التصنيف الثاني: يضم منتخبات “الجزائر – مالي – كوت ديفوار – جمهورية الكونغو الديمقراطية – غانا – غينيا”.

التصنيف الثالث: يضم منتخبات “جنوب أفريقيا – أوغندا – بنين – موريتانيا – مدغشقر – كينيا”.

التصنيف الرابع، يضم منتخبات “زيمبابوي – غينيا بيساو – ناميبيا – أنجولا – تنزانيا – بوروندي”.

ومن واقع التصنيف السابق جنب التصنيف مواجهات جميع الفرق العربية العربية عدا منتخب الجزائر، وذلك لوجود 3 منتخبات عربية في التصنيف الأول، ومن المحتمل أن يواجه أحد منتخبات مصر أو تونس أو المغرب لمنتخب الجزائر، وذلك في دور المجموعات.

السيناريو الأفضل لمجموعة منتخب مصر

الاحتمال الأول الأفضل لمجموعة مصر: “مصر وموريتانيا وغينيا وغينيا بيساو”.

“مصر وموريتانيا وغينيا وغينيا بيساو”. الاحتمال الأفضل الثاني لمجموعة مصر بالبطولة: “مصر ومالي وبنين وبوروندي”.

“مصر ومالي وبنين وبوروندي”. ا لاحتمال الثالث الأفضل لمجموعة منتخب مصر: “مصر والكونغو الديموقراطية وموريتانيا وغينيا بيساو”.

“مصر والكونغو الديموقراطية وموريتانيا وغينيا بيساو”. الاحتمال الرابع الأفضل لمنتخب مصر بالبطولة: “مصر ومالي وأوغندا وتنزانيا”

“مصر ومالي وأوغندا وتنزانيا” الاحتمال الخامس الفضل لمنتخب مصر: “مصر وغينيا وأوغندا وغينيا بيساو”.

السيناريو الأسوأ لمجموعة منتخب مصر بدور المجموعات

الاحتمال الأسوأ الأول لمنتخب مصر: “مصر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وأنجولا”.

“مصر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وأنجولا”. الاحتمال الأسوأ الثاني لمنتخب مصر: “مصر والجزائر وجنوب أفريقيا وتنزانيا”.

“مصر والجزائر وجنوب أفريقيا وتنزانيا”. الاحتمال الأسوأ الثالث لمنتخب مصر: “مصر وغانا وجنوب أفريقيا وزيمبابوى”.

“مصر وغانا وجنوب أفريقيا وزيمبابوى”. الاحتمال الأسوأ الرابع لمنتخب مصر: “مصر والجزائر وجنوب أفريقيا وزيمبابوى”.

“مصر والجزائر وجنوب أفريقيا وزيمبابوى”. الاحتمال الأسوأ الخامس لمنتخب مصر: “مصر وكوت ديفوار وأوغندا وأنجولا”.

هذا وسنتابع معكم تفاصيل مراسم إجراء القرعة العلنية الجمعة 12 أبريل، فتابع معنا عزيزي القارئ حتى الغد لتكون على إطلاع بنتيجة قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 لحظة إعلانها.

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