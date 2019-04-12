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نتيجة قرعة أمم أفريقيا 2019 جدول مجموعات مصر والمغرب والجزائر وتونس

كتب منة مجدي آخر تحديث

سوف نعرض لكم نتيجة قرعة أمم أفريقيا 2019، اليوم الجمعة 12 أبريل 2019 موعدنا مع نتيجة قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 التي كانت في منطقة سفح الإهرامات في مصر، وهي المنطقة التي يُطلق عليها منطقة الصوت والضوء.

نتيجة قرعة كأس أمم أفريقيا 2019

نتائج قرعة كأس أمم إفريقيا وفق عملية سحب القرعة.

المجموعة الأولي “A”مصرالكونغوأوغندازيمبابوي
المجموعة الثانية “B”نيجيرياغينيامدغشقربوروندي
المجموعة الثالثة “C”الجزائرالسنغالكينياتنزانيا
المجموعة الرابعة Dالمغربكوتديفوراجنوب إفريقيانامبيا
المجموعة الخامسة Eتونسماليموريتانياأنجولا
المجموعة السادسة Fالكاميرونغانابنينغينيا

حيث حصلت مصر  على أحقية تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية موسم 2019 بعد فشل الكاميرون في من تجهيز أراضها وإنهاء كافة الالتزامات بشأن استضافة كأس الأمم الأفريقية وبالتالي اتجه الاتحاد الأفريقي إلى مصر حيث ستقوم  بتنظيم هذه البطولة.

حيث أن الكثير تصنيفات قرعة كأس الأمم الأفريقية القادمة نرى أن مصر والمغرب وتونس ونيجيريا والكاميرون والسنغال موجودين في التصنيف الأول، ووقعت الجزائر وكوت ديفوار وغانا والكونغو ومالي وغينيا في التصنيف الثاني.

بينما التصنيف الثالث فهو جنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، والتصنيف الرابع متواجب فيه زيمبابوي وناميبيا وغينيا وأنجولا وتنزانيا وبوروندي.

القنوات الناقلة لقرعة أمم إفريقيا 2019

حيث ستنقل قرعة أمم إفريقيا على الهواء مباشرة من خلال  القمرين نايل سات وسهيل سات  على قنوات أون سبورت وبي إن سبورت الإخبارية وأبوظبي الرياضية.

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عن الكاتب

منة مجدي

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