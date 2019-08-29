نتيجة قرعة دوري أبطال اوروبا 2020 وموعد دور المجموعات

انطلقت فعاليات قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 في موناكو الفرنسية في “جريمالدي” التي يتم سحب القرعة فيها في الأعوام الأخيرة، ويتم اذاعة القرعة على شبكة قنوات بي ان سبورت صاحبة الحق في بث قرعة دوري أبطال أوروبا وصاحبة الريادة في بث مباريات دوري أبطال اوروبا.

الفرق المشاركة في القرعة وتقسيم المستويات

يتواجد في دور المجموعات 32 فريقاً كالعادة، 26 فريقاً تأهل مباشرة، ويتم اضافة 6 فرق يتأهلون من المراحل الاقصائية ويتم تصنيف المستوى الأول كالتالي

المستوى الأول يضم الفائز بدوري أبطال أوروبا والفائز بالدوري الأوروبي بالإضافة إلى حاملي لقب الدوري الممتاز في كل من: اسبانيا، انجلترا، فرنسا، ايطاليا، ألمانيا، روسيا وتكون فرق المستوى الأول كالتالي:

ليفربول، تشيلسي، مانشستر سيتي، يوفنتوس، برشلونة، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، زينيت

المستوى الثاني : ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، بوروسيا دورتموند، نابولي، شاختار دونستك، توتنهام، بنفيكا، ليون

المستوى الثالث : بايرن ليفركوزين، ريد بول سالزبورج، فالنسيا، إنتر، أولمبياكوس، الفائز من “آبويل وأياكس”، لوكوموتيف موسكو، جينك”.

المستوى الرابع : الفائز من “لاسك وكلوب بروج”، دينامو زغرب، النجم الأحمر، جالطة سراي، لايبزيج، أتلانتا، ليل، الفائز من “كلوج وسلافيا براج”.

موعد بداية دوري أبطال أوروبا

تبدأ بطولة دوري أبطال أوروبا الأكثر مشاهدة ومتعة والأكثر متابعة من عشاق كرة القدم في 18،17 سبتمبر 2019، وينتظر عشاق الساحرة المستديرة أمتع نسخة من دوري الأبطال بعد فوز ليفربول باللقب في آخر نسخة والبحث عن الفوز من كل الفرق بالنسخة الحالية بعد ميركاتو صيفي كبير في كل الفرق.

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا

يتم الأن سحب القرعة ونقوم بوضع الفرق التي ستتلاقى في دور المجموعات بعد الانتهاء من فعاليات سحب قرعة دوري أبطال أوروبا 2020.