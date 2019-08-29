نتيجة قرعة دوري الأبطال دور المجموعات ” مواجهات نارية والحظ يبتسم لحامل اللقب ليفربول”

نتيجة قرعة دوري الأبطال التي أجريت اليوم الخميس أسفرت عن توزيع الأندية الـ32 على ثماني مجموعات اتسمت أنها متوازنة نسبيًا، ولم تخلُ بذات الوقت من مواجهات نارية في البعض منها، والأبرز أن القرعة ابتسمت لحامل اللقب ليفربول ومنافسه بالدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، حيث جاءا في مجموعتين سهلتين نوعًا ما، وبالمقابل أحرجت برشلونة الإسباني بمجموعة قوية ضمت إلى جانبه بورسيا دورتموند الألماني، وإنتر ميلان الإيطالي.

نتيجة قرعة دوري الأبطال

جاء توزيع الفرق الأوربية المتنافسة على كأس مسابقة دوري الأبطال في دور المجموعات للبطولة وفقًا لما يلي:

المجموعة الأولى:

باريس سان جيرمان (فرنسا)

ريال مدريد ( اسبانيا )

كلوب بروغ ( بلجيكا )

جالاطا سراي ( تركيا )

المجموعة الثانية:

باريس ميونيخ ( ألمانيا ).

توتنهام هوتسبر ( إنجلترا ).

أولمبياكوس ( اليونان ) .

ريد ستار ( صربيا ).

المجموعة الثالثة:

مانشستر سيتي ( إنجلترا )

شاختار دونتسيك ( أوكرانيا )

دينامو زغرب ( كرواتيا ).

أتلانتا ( إيطاليا ).

المجموعة الرابعة:

يوفنتوس ( إيطاليا ) .

أتليتكو مدريد ( إسبانيا ).

بايرليفركوزن (ألمانيا )

لوكوموتيف موسكو ( روسيا).

المجموعة الخامسة:

ليفربول ( ليفربول ).

نابولي ( إيطاليا ).

سالزبورغ ( النمسا ).

جينك ( بلجيكا ).

المجموعة السادسة:

برشلونة ( إسبانيا ).

بروسيا دورتموند ( ألمانيا).

إنتر ميلان ( إيطاليا ).

سلافيا براغ ( تشيكوسلوفاكيا )

المجموعة السابعة:

زينيت سان بطرسبرغ ( روسيا ) .

بنفيكا ( البرتغال ).

ليون ( فرنسا)

لايبزغ ( ألمانيا )

المجموعة الثامنة:

تشيلسي ( إنجلترا).

أياكس أمستردام ( هولندا )

فالنسيا ( إسبانيا ).

ليل ( فرنسا ).

وتنطلق المواجهات لدور المجموعات، الجولة الأولى في 17 و 18 سبتمبر المقبل، في حين تكون الجولة السادسة الأخيرة لهذا الدور في 10 و 11 ديسمبر، أما نهائي النسخة الجديدة لدوري الأبطال فتقام في الـ30 من مايو 2020، على ملعب أتاتورك الأولمبي في اسطنبول بتركيا.