نتيجة قرعة كأس أمم أفريقيا 2021.. مجموعات متوازنة أم صدامات صعبة

بواسطة آية الاباصيري
قرعة كأس أمم أفريقيا 2021 قرعة كأس أمم أفريقيا 2021

قرعةكأس أمم أفريقيا 2021 انتشرت الكثير من التساؤلات عنه بعد تأجيل القرعة التي كانت ستحدث يوم 25 من شهر يونيو السابق، رغبة من متابعي كرة القدم في مختلف أنحاء العالم في معرفة الوقت الذي ستتم فيه القرعة، وتم الإعلان عن بدأ القرعة في الفترة المقبلة، وقد تم إقامتها بالأمس الثلاثاء الموافق 17 من أغسطس الجاري.

1 قرعة كأس أمم أفريقيا 2021
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قرعة كأس أمم أفريقيا 2021

تم نشر الأخبار التي توضح أن الاتحاد الكاميروني قد بدأ في وقت سابق تجهيز قرعة كأس أمم أفريقيا 2021، وأشار الاتحاد أن الموعد المحدد لذلك سيكون يوم 17 من شهر أغسطس، وبالفعل تمت بالأمس، كما أوضح أن التأجيل السابق كان بسبب الظروف التي يشهدها العالم، كما أشار إلى أن القرعة ستقام في الساعة السابعة مساءاً من اليوم المحدد وسيتم استمرارها حتى منتصف شهر فبراير 2022.

الأخبار المتداولة قرعة كأس أمم أفريقيا

هناك مجموعة من الأخبار التي توضح سبب تأجيل قرعة كأس أمم أفريقيا سنة كاملة، ومن هذه الأخبار ما يلي، السبب الأساسي هو الظروف القاسية التي يشهدها العالم على نطاق كبير من العالم، وتم التأجيل عن الموعد المحدد سابقاً يوم 25 من شهر يونيو، وقد تم إقامتها بنجاح أمس الثلاثاء في الموعد المقرر لها.

نتيجة قرعة كأس إفريقيا

  • المجموعة الأولى (A): الكاميرون – بوركينا فاسو – إثيوبيا – الرأس الأخضر.
  • المجموعة الثانية (B): السنغال – زيمبابوي – غينيا – مالاوي.
  • المجموعة الثالثة (C): المغرب – غانا – جزر القمر – الغابون.
  • المجموعة الرابعة (D): نيجيريا – مصر- السودان – غينيا بيساو.
  • المجموعة الخامسة (E): الجزائر – سيراليون – غينيا الإستوائية – كوت ديفوار.
  • المجموعة السادسة (F): تونس – مالي – موريتانيا – غامبيا.
آية الاباصيري

مصرية الجنسية، أحب العمل الصحفي وبخاصة الصحافة الإلكترونية على الرغم من أنه بعيد كل البعد عن مجال دراستي، أطمح في أن أصبح كاتبة مشهورة ذات يوم، شعاري في الحياة قول شوقي ( وكن رجلاً إن أتوا بعده, يقولون .. مرَّ وهذا الأثرْ )

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