نتيجة قرعة كأس أمم أفريقيا 2021.. مجموعات متوازنة أم صدامات صعبة

قرعةكأس أمم أفريقيا 2021 انتشرت الكثير من التساؤلات عنه بعد تأجيل القرعة التي كانت ستحدث يوم 25 من شهر يونيو السابق، رغبة من متابعي كرة القدم في مختلف أنحاء العالم في معرفة الوقت الذي ستتم فيه القرعة، وتم الإعلان عن بدأ القرعة في الفترة المقبلة، وقد تم إقامتها بالأمس الثلاثاء الموافق 17 من أغسطس الجاري.

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تم نشر الأخبار التي توضح أن الاتحاد الكاميروني قد بدأ في وقت سابق تجهيز قرعة كأس أمم أفريقيا 2021، وأشار الاتحاد أن الموعد المحدد لذلك سيكون يوم 17 من شهر أغسطس، وبالفعل تمت بالأمس، كما أوضح أن التأجيل السابق كان بسبب الظروف التي يشهدها العالم، كما أشار إلى أن القرعة ستقام في الساعة السابعة مساءاً من اليوم المحدد وسيتم استمرارها حتى منتصف شهر فبراير 2022.

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هناك مجموعة من الأخبار التي توضح سبب تأجيل قرعة كأس أمم أفريقيا سنة كاملة، ومن هذه الأخبار ما يلي، السبب الأساسي هو الظروف القاسية التي يشهدها العالم على نطاق كبير من العالم، وتم التأجيل عن الموعد المحدد سابقاً يوم 25 من شهر يونيو، وقد تم إقامتها بنجاح أمس الثلاثاء في الموعد المقرر لها.

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