نتيجة قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 تعرف على مجموعات البطولة + موعد اقامة البطولة

نعم اليوم هو موعد قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر في يونيو القادم وهي القرعة التي تقام تحت سفح الأهرامات اليوم الجمعة الموافق 12 ابريل 2019 استعداداً لبطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في القاهرة على 6 ملاعب في 4 محافظات مُختلفة ابتداءاُ من 21 يونيو 2019 وحتى 19 يوليو 2019 وهي البطولة التي تستضيفها مصر بعد أن تم سحب شرف تنظيم البطولة من الكاميرون بسبب عدم الجاهزية هذا وقد نافس مصر على شرف تنظيم البطولة “جنوب إفريقيا” لكن نجح الملف المصري في الفوز بهذا الشرف الكبير الذي استضافته مصر من قبل في 1986 و 2006 وهي البطولتين التي حققتها مصر ومن خلال هذا المقال نستعرض نتيجة قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019.

نتيجة قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019

تابعونا لإستعراض نتيجة قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 فور بدء القرعة ولحظة بلحظة …

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة مصر المجموعة الرابعة المجموعة الخامسة المجموعة السادسة

موعد كأس الأمم الأفريقية 2019

هذا وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 هذا العام بنظامها الجديد بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ يتم تقسيمهم إلى 6 مجموعات بحيث يتأهل للدور التالي الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث ليصل إجمالي المُتأهلين للدور التالي إلى 16 مُنتخباً في البطولة المُقرر عقدها في الفترة بين 21 يونيو 2019 وحتى 19 يوليو 2019.

مستويات مُنتخبات كأس الأمم الأفريقية 2019

هذا وتم تقسيم مُنتخبات كأس الأمم الإفريقية 2019 الـ 24 إلى 4 مستويات في قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 المُقرر لها اليوم وستضم كل مجموعة منتخب من كل مستوى نضعهم إليكم فيما يلي:

المستوى الأول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع مصر مالي اوغندا زيمبابوي تونس غانا موريتانيا غينيا بيساو نيجيريا الكونغو الديمقراطية مدغشقر تنزانيا المغرب الجزائر كينيا ناميبيا الكاميرون كوت ديفوار بنين أنجولا السنغال غينيا جنوب افريقيا بوروندي

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