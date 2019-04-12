عاجل | الإعلان عن نتيجة قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 النهائية المغرب في مجموعة الموت مصر وزيمبابوي في الافتتاحية

أقيم حفل نتيجة قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 وتم التعرف على نتيجة قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر فقد أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” أمس عن التصنيف النهائي للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا والتي تقام بمصر الصيف القادم حيث تقام المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 21 يونيو وتستمر مباريات البطولة حتى يوم 19 يوليو بالمباراة النهائية، ومن خلال هذا التقرير سنستعرض التصنيف النهائي الذي أعلنه الكاف منذ قليل، كما سنستعرض أفضل وأسوء السيناريوهات للمجموعة التي ستشارك مصر بها.

وتم إجراء قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 اليوم وأدار مراسم القرعة الأمين العام للكاف أنطوني بافو، وبحضور الأسطورة مصطفي حجي لاعب المغرب الذي شارك 13 مرة في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا، وبمشاركة الملقب بالولد السيئ الحاج ضيوف الفائز بجائزة أحسن لاعب في أفربقيا مرتين، ويحضر على المنصة القائد السابق للمنتخب المصري أحمد حسن، ويتم إجراء القرعة حاليا، وقد تحددت المجموعات كما يلي:

المجموعة الأولي بكأس أمم أفريقيا 2019

منتخب مصر

منتخب أوغندا

منتخب الكنغو

منتخب زيمبابوي

المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2019

منتخب بوروندي

منتخب مدغشقر

منتحب غينيا

منتخب نيجيريا

المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا 2019

منتخب تنزانيا

منتخب كينيا

منتخب الجزائر

منتخب السنغال

المجموعة الرابعة “مجموعة الموت” بكأس أمم أفريقيا 2019

منتخب ناميبيا

منتخب جنوب أفريقيا

منتخب ساحل العاج

منتخب المغرب

المجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا 2019

منتخب أنجولا

منتخب موريتانيا

منتخب مالي

منتخب تونس

المجموعة السادسة بكأس أمم أفريقيا 2019

منتخب غينيا بيساو

منتخب منتخب بينين

منتخب غانا

منتخب الكاميرون

وعن بطولة أمم أفريقيا فهي النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ويشارك بهذه البطولة عدد 24 منتخباً أفريقيا وذلك للمرة الأولى مرة في تاريخ بطولات كأس أمم أفريقيا، ومن المقرر تقسيم الفرق المشاركة بالبطولة الحالية إلى 6 مجموعات، أما عن نظام التأهل بعد دور المجموعات فيتم صعود 16 فريق من الفرق المشاركة لدور 16، حيث يتأهل لهذا الدور أول وثاني كل مجموعة، هذا بالإضافة إلى افضل أربع فرق من أصحاب المركز الثالث بالمجموعات الستة.

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة المجموعة الخامسة المجموعة السادسة منتخب مصر منتخب نيجريا منتخب السنغال منتخب المغرب منتخب تونس منتخب الكاميرون منتخب الكونغو منتخب غينيا منتخب الجزائر منتخب ساحا العاج منتخب مالي منتخب غانا منتخب أوغندا منتخب مدغشقر منتخب كينيا منتخب جنوب أفريقيا منتخب موريتانيا منتخب بنين منتخب زيمبابوي منتخب بورندي منتخب تنزانيا ناميبيا منتخب أنجولا منتخب غينيا بيساو

تصنيف الفرق المشاركة في بطواة كأس أمم أفريقيا 2019 النهائي حسب “الكاف”

أعلن أمس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” عن التصنيف النهائي والذي بناء علية سيتحدد شكل المجموعات الستة التي سيتم إجراء القرعة العلنية لها الجمعة 12 أبريل، حيث سيتم إجراء القرعة في أحضان سفح الإهرامات المصرية، وجاء تصنيف الفرق بعدد 6 فرق لكل تصنيف، والتصنيف النهائي للكاف كالتالي:

التصنيف الأول: يضم منتخبات “مصر – الكاميرون – السنغال – تونس – نيجيريا – المغرب”. التصنيف الثاني: يضم منتخبات “الجزائر – مالي – كوت ديفوار – جمهورية الكونغو الديمقراطية – غانا – غينيا”. التصنيف الثالث: يضم منتخبات “جنوب أفريقيا – أوغندا – بنين – موريتانيا – مدغشقر – كينيا”. التصنيف الرابع، يضم منتخبات “زيمبابوي – غينيا بيساو – ناميبيا – أنجولا – تنزانيا – بوروندي”.

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ومن واقع التصنيف السابق جنب التصنيف مواجهات جميع الفرق العربية العربية عدا منتخب الجزائر، وذلك لوجود 3 منتخبات عربية في التصنيف الأول، ومن المحتمل أن يواجه أحد منتخبات مصر أو تونس أو المغرب لمنتخب الجزائر، وذلك في دور المجموعات.

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