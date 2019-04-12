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عاجل | الإعلان عن نتيجة قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 النهائية المغرب في مجموعة الموت مصر وزيمبابوي في الافتتاحية

كتب تامر أمين آخر تحديث

أقيم حفل نتيجة قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 وتم التعرف على نتيجة قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر فقد أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” أمس عن التصنيف النهائي للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا والتي تقام بمصر الصيف القادم حيث تقام المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 21 يونيو وتستمر مباريات البطولة حتى يوم 19 يوليو بالمباراة النهائية، ومن خلال هذا التقرير سنستعرض التصنيف النهائي الذي أعلنه الكاف منذ قليل، كما سنستعرض أفضل وأسوء السيناريوهات للمجموعة التي ستشارك مصر بها.

وتم إجراء قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 اليوم وأدار مراسم القرعة الأمين العام للكاف أنطوني بافو، وبحضور الأسطورة مصطفي حجي لاعب المغرب الذي شارك 13 مرة في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا، وبمشاركة الملقب بالولد السيئ الحاج ضيوف الفائز بجائزة أحسن لاعب في أفربقيا مرتين، ويحضر على المنصة القائد السابق للمنتخب المصري أحمد حسن، ويتم إجراء القرعة حاليا، وقد تحددت المجموعات كما يلي:

المجموعة الأولي بكأس أمم أفريقيا 2019

  • منتخب مصر
  • منتخب أوغندا
  • منتخب الكنغو
  • منتخب زيمبابوي

المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2019

  • منتخب بوروندي
  • منتخب مدغشقر
  • منتحب غينيا
  • منتخب نيجيريا

المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا 2019

  • منتخب تنزانيا
  • منتخب كينيا
  • منتخب الجزائر
  • منتخب السنغال

المجموعة الرابعة “مجموعة الموت” بكأس أمم أفريقيا 2019

  • منتخب ناميبيا
  • منتخب جنوب أفريقيا
  • منتخب ساحل العاج
  • منتخب المغرب

المجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا 2019

  • منتخب أنجولا
  • منتخب موريتانيا
  • منتخب مالي
  • منتخب تونس

المجموعة  السادسة بكأس أمم أفريقيا 2019

  • منتخب غينيا بيساو
  • منتخب منتخب بينين
  • منتخب غانا
  • منتخب الكاميرون
نتيجة تصنيف كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر
نتيجة تصنيف كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر

وعن بطولة أمم أفريقيا فهي النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ويشارك بهذه البطولة عدد 24 منتخباً أفريقيا وذلك للمرة الأولى مرة في تاريخ بطولات كأس أمم أفريقيا، ومن المقرر تقسيم الفرق المشاركة بالبطولة الحالية إلى 6 مجموعات، أما عن نظام التأهل بعد دور المجموعات فيتم صعود 16 فريق من الفرق المشاركة لدور 16، حيث يتأهل لهذا الدور أول وثاني كل مجموعة، هذا بالإضافة إلى افضل أربع فرق من أصحاب المركز الثالث بالمجموعات الستة.

المجموعة الأولى

المجموعة الثانية

المجموعة الثالثة

المجموعة الرابعة

المجموعة الخامسة

المجموعة السادسة

منتخب مصرمنتخب نيجريامنتخب السنغالمنتخب المغربمنتخب تونسمنتخب الكاميرون
منتخب الكونغومنتخب غينيامنتخب الجزائرمنتخب ساحا العاجمنتخب ماليمنتخب غانا
منتخب أوغندامنتخب مدغشقرمنتخب كينيامنتخب جنوب أفريقيامنتخب موريتانيامنتخب بنين
منتخب زيمبابويمنتخب بورنديمنتخب تنزانياناميبيامنتخب أنجولامنتخب غينيا بيساو

تصنيف الفرق المشاركة في بطواة كأس أمم أفريقيا 2019 النهائي حسب “الكاف”

أعلن أمس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” عن التصنيف النهائي والذي بناء علية سيتحدد شكل المجموعات الستة التي سيتم إجراء القرعة العلنية لها الجمعة 12 أبريل، حيث سيتم إجراء القرعة في أحضان سفح الإهرامات المصرية، وجاء تصنيف الفرق بعدد 6 فرق لكل تصنيف، والتصنيف النهائي للكاف كالتالي:

  1. التصنيف الأول: يضم منتخبات “مصر – الكاميرون – السنغال – تونس – نيجيريا – المغرب”.
  2. التصنيف الثاني: يضم منتخبات “الجزائر  – مالي – كوت ديفوار – جمهورية الكونغو الديمقراطية – غانا – غينيا”.
  3. التصنيف الثالث: يضم منتخبات “جنوب أفريقيا – أوغندا – بنين – موريتانيا – مدغشقر – كينيا”.
  4. التصنيف الرابع، يضم منتخبات “زيمبابوي – غينيا بيساو – ناميبيا – أنجولا – تنزانيا – بوروندي”.

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ومن واقع التصنيف السابق جنب التصنيف مواجهات جميع الفرق العربية العربية عدا منتخب الجزائر، وذلك لوجود 3 منتخبات عربية في التصنيف الأول، ومن المحتمل أن يواجه أحد منتخبات مصر أو تونس أو المغرب لمنتخب الجزائر، وذلك في دور المجموعات.

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عن الكاتب

تامر أمين

كاتب ومدون إلكتروني حاصل على ليسانس أداب قسم إعلام اهوي السياحة والتجوال

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