نتيجة قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 ومجموعة سهلة لمصر

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى ستقام فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو 2019 وحتى 19 يوليو 2019 ويشارك فى البطولة 24 منتخب لأو مرة منذ انطلاق البطولة فى عام 1957.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة فى البطولة إلى 6 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات يصعد لدور الستة عشر أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث فى المجموعات الستة، وقد أقيم حفل إجراء قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية فى الثامنة من مساء الجمعة 12 أبريل.

وقد أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 عن المجموعات التالية :-

المجموعة الأولى : تضم منتخبات مصر، والكونغو الديمقراطية، وزيمبابوي.

المجموعة الثانية: وتضم منتخبات نيجيريا، وغينيا، ومدغشقر، وبوروندى.

المجموعة الثالثة: وتضم منتخبات السنغال، والجزائر، وكينيا، وتنزانيا.

المجموعة الرابعة: وتضم منتخبات المغرب، وكوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، وناميبيا.

المجموعة الخامسة: وتضم منتخبات تونس، ومالى، وموريتانيا، وأنجولا.

المجموعة السادسة: وتضم منتخبات الكاميرون، وغانا، وبنين، وغينيا بيساو.

نتيجة قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” قد قام بتصنيف المنتخبات الأفريقية إلى 4 مستويات، تم وضع منتخبات المستوي الأول على راس المجموعات، وتم اختيار منتخب من كل مستوي لتكوين المجموعات الست وكان التصنيف النهائى كالتالى:

التصنيف الأول يضم منتخبات مصر، والكاميرون، ونيجيريا، والسنغال، وتونس، والمغرب.

التصنيف الثاني ويضم منتخبات الكونغو الديمقراطية، وغانا، ومالي، وكوت ديفوار، وغينيا، والجزائر.

التصنيف الثالث ويضم منتخبات جنوب أفريقيا، وأوغندا، وبنين، وموريتانيا، ومدغشقر، وكينيا.

التصنيف الرابع ويضم منتخبات زيمبابوي، وناميبيا، وغينيا بيساو، وأنجولا، وتنزانيا، وبوروندي.

← آخر خبر: