هاتريك عمر خربين.. نتيجة لعبة سوريا وميانمار اليوم في تصفيات آسيا

تستضيف مدينة الهفوف بالأحساء السعودية مباراة سوريا وميانمار اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 في تصفيات كأس أمم آسيا 2027، لعبة اليوم في الجولة الثالثة ضمن المجموعة الخامسة من التصفيات، يتساوى المنتخبين السومري ومينمار برصيد النقاط 6 لكل منتخب وهما يتصدران المجموعة، الفائز في نتيجة اليوم سوف ينفرد بصدارة المجموعة، منتخب سوريا إستعد جيدًا لتلك المقابلة، ويتواجد في صفوفه المحترفين السوريين في الدوريات العالمية.

نتيجة مباراة سوريا وميانمار اليوم:

أسماء لاعبي منتخب سوريا والتشكيل الأساسي اليوم هو: إلياس هدايا في حراسة المرمى، أحمد فقا، أيهم أوسو، خالد كردغي، زكريا حنان، أحمد الدالي، إلمار إبراهام، محمود الأسود، محمد عثمان، محمد صلخدي، عمر خربين.

– بداية المباراة الآن.

– هدف أول لمنتخب سوريا مع بداية اللقاء برأسية من عمر خربين بعد عرضية رائعة.

– هدف ثان لسوريا عن طريق عمر خربين.

– هدف ثالث لسوريا يحرزه محمد عيد.

– نهاية الشوط الأول.

– بداية الشوط الثاني.

– الدقيقة 71 هدف لعمر خربين من ركلة جزاء.

– الدقيقة 88 محمد الحلاق يحرز الهدف الخامس لسوريا.

– الدقيقة 91 هدف لميانمار من ركلة جزاء.

– نهاية المباراة.

سوريا 5 – 1 ميانمار.