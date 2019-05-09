نتيجة مباراة ارسنال وفالنسيا اليوم في الدوري الأوروبي

سيكون ملعب ميستايا مسرحاً لإقامة مباراة ارسنال وفالنسيا اليوم في إياب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، في مباراة هامة لكلا الفريقين، خاصة وأن فرص الفريقين قائمة للتأهل لنهائي بطولة الدوري الأوروبي، والفوز باللقب هذا الموسم.

فالنسيا الذي تأهل على حساب مواطنه فياريال في ربع نهائي الدوري الأوروبي يطمح في بلوغ المباراة النهائية، وتمكن فريق فالنسيا من الفوز على فياريال ذهاباً بثلاثة أهداف لهدف، قبل أن يفوز عليه إياباً بهدفين دون رد.

أما فريق ارسنال الإنجليزي فقد تمكن من تحقيق الفوز على نابولي ذهاباً وإياباً وإقصائه من بطولة الدوري الأوروبي، الفريق الإنجليزي فاز في مجموع المبارتين على نابولي بثلاثة أهداف دون رد، ليكون ضمن فرق المربع الذهبي من بطولة الدوري الأوروبي.

ويكفي فريق ارسنال الخسارة بفارق هدف على الأقل من أجل بلوغ مباراة نهائي الدوري الأوروبي 2019، فيما يحتاج فريق فالنسيا للفوز على ارسنال بهدفين نظيفين من أجل ضمان التأهل لنهائي البطولة القارية.

موعد مباراة ارسنال وفالنسيا

هذا وقد تقرر أن تنطلق أحداث مباراة فالنسيا وارسنال اليوم في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وفالنسيا

وسيتم النقل الحي والمباشر لمباراة ارسنال وفالنسيا اليوم من خلال شاشة قناة bein SPORTS HD1 على أن يقوم بالتعليق على أحداث المباراة المعلق سوار الذهب.

نتيجة مباراة ارسنال وفالنسيا

بدأت أحداث مباراة ارسنال وفالنسيا واستطاع كيفين جاميرو تسجيل الهدف الأول لفالنسيا في الدقيقة الحادية عشر من زمن المباراة، لكن سرعان ما تمكن الجابوني أوباميانج تسجيل هدف التعادل في الدقيقة السابعة عشر من عمر اللقاء، لتصبح النتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله.