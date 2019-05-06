نتيجة مباراة استقلال ضد الدحيل في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا

في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري المجموعات من دوري أبطال آسيا عاد نادي الدحيل القطري بتعادل ثمين من ملعب آزادي في طهران من مضيفه نادي استقلال طهران.

استقلال ظل مسيطرا طيلة الشوط الأول من المباراة كما أتيحت له عدة فرص سهلة لكن دفاع النادي القطري وقف سدا منيعا في وجه كل تلك الهجمات لينتهي الشوط الأول من المباراة على وقع التعادل السلبي .

في الشوط الثاني من المبارة وبعد مرور ثمان دقائق منه إفتتح روزبيه تشيشمي النتيجة للفريق المضيف، تقدم لم يدم سوى دقيقتين ليسجل ايدميلسون جونيور هدف التعادل للفريق القطري في الدقيقة الثالثة والخمسين ،تواصل الهجمات من كلا الفريقين لكن لم تترجم اي منها لأهداف لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

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وبهذا التعادل رفع نادي الدحيل رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الثاني في المجموعة جيم خلف نادي الهلال السعود الذي سيلعب بعد ساعة من الآن مع العين الإماراتي.

فيما تجمد رصيد نادي استقلال طهران عند النقطة الخامسة في المركز الثالث.

وإنتهت قبل قليل مباراة باختاكور الأوزبكي مع بيرسبوليس الإيراني حيث خسر النادي الإيراني بهدف نظيف ،ليخرج من المنافسة التي فاز بلقبها الموسم الماضي على حساب الهلال السعودي.

ورفع باختاكور رصيده إلى النقطة الثامنة في صدارة المجموعة دال مؤقتا في انتظار مباراة الاهلي والسد.