نتيجة مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في أول مباريات المجموعة الثانية كوبا أمريكا 2019 | شامل مُلخص اللقاء والإحصاءات

ثالث مباريات كوبا أمريكا 2019، وهي أول مباريات المجموعة الثانية والتي تجمع كل من الأرجنتين وكولومبيا، هي المباراة التي ينظر إليها جماهير التانجو بمثابة الباب الواسع لعبور فريقهم للدور الثاني، فالمجموعة الثانية تضم بجانب كل من الأرجنتين وكولومبيا المنتخب القطري بصفته بطل أسيا، ومنتخب باراغواي، وكلا المنتخبين لن يكونا بقوة المنتخب الكولومبي بطبيعة الحال، ولذلك كانت مباراة الأرجنتين وكولومبيا في المربع الخاص والأهم لدى اهتمامات لاعبي وجماهير الأرجنتين .

وبطولة كوبا أمريكا 2019 وفي نسختها الحالية، لها أهمية مختلفة لدى منتخب الأرجنتين الذي ورغم تاريخه العريض، إلا أنه لم يستطيع أن يُحقق أي لقب قاري مُطلقاً ! فكثيراً يقترب التانجو من لقب أمريكا الجنوبية ثم ما يلبث أن يبتعد وسط ذهول ودهشة الجميع، كما أن بطولة كوبا أمريكا بنسختها الحالية، تستحوذ على أهمية كبرى لدى نجم الأرجنتين الكبير ليونيل ميسي، فمسي الذي خسر العديد من البطولات هذا العام مع ناديه برشلونة يرغب في أن يُحقق لقب قاري يُضاف لسجله الحافل الذي ينقصه بطولة مع منتخب بلاده .. والآن إليكم متابعة وملخص ونتيجة مباراة اليوم بين الأرجنتين وكولومبيا .

نتيجة مباراة الأرجنتين وكولومبيا شامل ملخص أحداث اللقاء

والآن نقدم لكم وبشكل مفصل نتيجة مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا والتي ظهر فيها المنتخب الكولومبي بمظهر أكثر من رائع ليبهر الجميع باداء قوي أمام التانجو، والذي أسفر فعلياً عن تفوق كولومبيا الواضح خلال دقائق المباراة التسعين رغم عامل الخبرة الذي رجح أداء المنتخب الأرجنتيني في أوقات متفرقة من الشوط الثاني .

انتهت اليوم المباراة بين الأرجنتين وكولومبيا بنتيجة هدفين دون رد لصالح منتخب كولومبيا وسط مفاجأة كبيرة لعشاق التانجو وفيما يلي نقدم لكم ملخص شامل لكافة أحداث اللقاء بين الأرجنتين وكولومبيا خلال شوطي المباراة الشوط الأول والشوط الثاني .

مُلخص الشوط الأول من مباراة الأرجنتين وكولومبيا

بدأت المباراة ساخنة بين الفريقين، وفي أول دقائق الشوط الأول تبين أن اللقاء سوف يكون ساخناً ومُمتعاً بشكل يرضي الجماهير المترقبة لانطلاق اللقاء، ووضح أن الدفاع الكولومبي يضع الموهوب ميسي بمربع رقابة حديدية، وشهدت دقائق الشوط الأول عدد من الركنيات للمنتخب الأرجنتيني وسط ضغط كبير من التانجو .

ويزداد الضغط الأرجنتيني ضراوة بقيادة ميسي وسط ارتباك من الدفاع الكولومبي الذي نجح الأرجنتين أن يضعه بموقف المدافع تحت تأثير الضغط المتواصل، ثم تهدأ وتيرة اللقاء بالدقيقة 15 وينحصر اللعب بوسط الملعب بين الفريقين، ووسط هذا الهدوء ينتفض المنتخب الكولومبي وكاد أن يحرز هدفه الأول الذي أنقذه قائم مرمى الأرجنتين بالدقيقة 17 .

ويستعيد منتخب كولومبيا توازنه، ويضع المنتخب الأرجنتيني بمنتصف ملعبه، ويمارس ضغطاً منظماً وبشكل رائع على المنتخب الأرجنتيني بقيادة اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز، وبدا المنتخب الكولومبي أكثر سرعة وإرادة خلال الربع الأخير من الشوط الأول، وكاد أن يحرز أكثر من هدف بمرمى التانجو … نهاية الشوط الأول بالتعادل سلبياً .

إحصاءات الشوط الأول من مباراة الأرجنتين وكولومبيا

مُلخص الشوط الثاني من مباراة الأرجنتين وكولومبيا

ثم يبدأ الشوط الثاني من المباراة بعد سيطرة كاملة خلال الثلاثين دقيقة الأولى من مباراة الأرجنتين وكولومبيا للفريق الكولومبي، ليبدأ الفريق الأرجنتيني كما بدأ الشوط الأول مُهاجماً بمساعدات متواضعة من النجم الغائب حتى دقائق الشوط الثاني الأولى ” ليونيل ميسي ” ثم يُعاود منتخب كولومبيا الانتفاض مرة أخرى ولكن بشكل أسرع من الشوط الأول ويهاجم بشدة خطوط الأرجنتين الدفاعية .

وكاد ميسي بمراوغة رائعة أن يحرز هدف التقدم للأرجنتين بالدقيقة 55 من المباراة، ويبدأ بعدها منتخب التانجو في السيطرة على مجريات اللقاء وسط تراجع للمنتخب الكولومبي، وبدأ المنتخب الأرجنتيني بالدقيقة 70 يُحكم سيطرته أكثر على اللقاء، ويبدو أن المجهود الكبير الذي بذله المنتخب الكولومبي أثر كثيراً على أداءهم بالشوط الثاني، ولكن تحل عدالة السماء لتنصف المنتخب الكولومبي ويحرز الهدف الأول بالدقيقة 71 عن طريق لاعبه ” مارتينيز ” بعد تمريره رائعة من ” خاميس رودريغيز ” ، ثم يبدأ اللقاء يتجه بالفعل نحو فوز كولومبي محقق وسط محاولات يائسة من المنتخب الأرجنتيني ليتأكد ذلك بهدف ثاني لكولومبيا بواسطة لاعبها ” دوفان زاباتا ” .

احصاءات الشوط الثاني من مباراة اليوم بين الأرجنتين وكولومبيا

وبذلك يتصدر منتخب كولومبيا المجموعة الثانية بعد فوز مستحق على المنتخب الأرجنتيني لم يحققه المنتخب الكولومبي منذ 12 عام مضت، في اولى مباريات المجموعة الثانية، في انتظار المباراة القادمة بنفس المجموعة والتي تجمع كل من منتخبي قطر وباراغواي .