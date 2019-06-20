نتيجة مباراة الأرجنتين وباراغواي كوبا أمريكا 2019 | شامل مُلخص أحداث اللقاء والتانجو ينجو بأعجوبة

هو لقاء الجريح بطل التانجو مع المتأهب المنتخب الباراغواني، فلقاء الأرجنتين ضد باراغواي هو لقاء من نوع أخر فلم يكن أحد يتوقع هزيمة أولى للأرجنتين في افتتاح مبارياتها ببطولة كوبا أمريكا أمام المنتخب الكولومبي رغم ما يضمه منتخب كولومبيا من نجوم، فضلاً أن منتخب باراغواي يواجه اليوم منتخب الأرجنتين مدفوعاً بنقطة في رصيده وهدفين بعد تعادل ايجابي مع قطر وإن كان التاريخ يؤكد أن باراغواي لم يستطع بتاريخه التغلب على الأرجنتين بكوبا أمريكا .

وبعد نتيجة مباراة اليوم الجامعة كل من قطر وكولومبيا، ونجاح الأخيرة في اجتياز قطر بهدف صعب بعد دفاع منظم من قبل المنتخب القطري، أصبحت الحقيقة أمام منتخب الأرجنتين أنه أمام لقاء مُنتظر صعب أمام قطر وعليه أن يحسب حساباته جيداً قبل هذا اللقاء ومنذ الدقائق الأولى من مباراته اليوم أمام باراغواي، والآن إليكم مُلخص لقاء الأرجنتين ضد باراغواي شامل النتيجة .

نتيجة مباراة الأرجنتين وباراغواي اليوم وملخص اللقاء

بدأت دقائق الشوط الأول للمباراة بضغط من قبل التانجو، وحذر شديد من قبل منتخب باراغواي، وبدا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جدية كبيرة مع دقائق الشوط الأول الأولى حرص على قيادة فريقه ومنتخبه اليوم نحو فوزاً كبير، وبعد مرور الربع ساعة الأولى من اللقاء ينحصر اللعب بمنتصف الملعب وسط غلق كامل من قبل باراغواي لكافة ممرات الوصول إلى مرماها .

ثم تهدأ وتيرة اللقاء بالدقيقة 25 بين الفريقين، وفي الدقيقة 28 كاد منتخب باراغواي أن يُحرز هدف مفاجئ بشباك الأرجنتين بهجمة مرتدة منظمة، ويستمر بعدها منتخب باراغواي في ضغط منظم على دفاع الأرجنتين وسط تراجع الأرجنتين، ثم تحدث المفاجئة الغير متوقعة ويحرز منتخب باراغواي هدفه الأول بعد ضغط متواصل بالدقيقة 37 عن طريق اللاعب سانشيز، ويستمر ضغط باراغواي وسط تراجع مُدهش للتانجو .. لينتهي الشوط الأول بتقدم باراغواي بهدف على الأرجنتين مع الرأفة .

ويبدأ الشوط الثاني بضغط أرجنتيني كبير في محاولة التعويض، وكاد ميسي أن يحرز هدف بلاده الأول بالدقيقة 50 من المباراة، وبالدقيقة 55 يحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح الأرجنتين بداعي لمسة يد من قبل دفاع باراغواي، يتصدى لها ميسي محرزاً هدف التعادل للأرجنتين، ثم تستمر الإثارة والقوة بين الفريقين ويحتسب الحكم بالدقيقة 64 ضربة جزاء لباراغواي يفشل اللاعب الباراغواني في إحراز هدف التقدم لبلاده من خلالها بعد تصدي رائع لحارس الأرجنتين، وبعدها تشتعل المباراة سجالاً بين الفريقين الساعي كل منهما للتقدم، وكاد منتخب باراغواي أن يُحرز هدف مؤكد له بالدقيقة 84 لولا براعة الحارس .

وتنتهي المباراة بنتيجة التعادل بهدف لكل فريق وسط استياء شديد من مُحبي المنتخب الأرجنتيني الذي قدم أداء متواضع للغاية خلال مباراة اليوم أمام باراغواي، التي كانت تستحق الفوز بكل المعاني، ولكن الحقيقة أن التانجو نجا بأعجوبة .