متابعة نتيجة مباراة الأهلي والزمالك اليوم حيث يُسدل الستار على منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2019/2018، والذي قد تُوج به النادي الأهلي للمرة الحادية والأربعين في تاريخ النادي، وستنطلق مباراة الأهلي والزمالك مساء اليوم الأحد من ملعب ستاد برج العرب بالاسكندرية.

مباراة الأهلي والزمالك هي مباراة القمة في مصر والوطن العربي، حيث أن المباراة دائماً ما تحظى بمتابعة كبيرة من قبل جماهير كرة القدم داخل وخارج مصر، خصوصاً وأن الفريقين لهما جماهير في كافة الأنحاء.

وقد استطاع النادي الأهلي حسم بطولة الدوري المصري في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بعد أن فاز عليه بنتيجة 3-1، ليرفع الأهلي من رصيده للنقطة 77، ويحتل صدارة جدول الترتيب.

بدوره تمكن الزمالك من التأهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم الجديد بعد أن اعتلى المركز الثاني خلف الأهلي برصيد 72، وذلك بعد أن تمكن الزمالك مع الفوز على الاسماعيلي بنتيجة 3-1.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

هذا وستنطلق أحداث مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن يتم نقل أحداث المباراة من خلال قناة أون سبورت، وقناة نايل سبورت.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

وسنوافيكم بنتيجة مباراة الأهلي والزمالك النهائية بعد انتهاء أحداث الشوط الثاني من المباراة، حيث سنتابع معكم أهم أحداث المباراة خلال الدقائق القادمة.

نهاية الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك بنتيجة 0/0.