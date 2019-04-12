موعد مباراة الهلال والأهلي السعودي والقنوات الناقلة الدوري السعودي اليوم 12 أبريل ” الجولة 27″

نستعد لنقل نتيجة مباراة الأهلي والهلال السعودي اليوم في مباراة لأهم مباريات الدوري السعودي للمحترفين في لقاء الجولة السابع والعشرين، خلال ساعات اليوم الجمعة الموافق 12 أبريل سوف نشاهد مباراة قوية بين الفريقين الأهلي والهلال السعودي وسوف نتابع مع مشاهدين أهم نقاط التحول في المباراة وأهم الإنجازات التي يتم تحقيقها خلال دقائق المباراة من أهداف وضربات جزاء وسيطرة المباراة لأي من الفريقين.

نتيجة مباراة الأهلي والهلال

بعد قليل سوف تسدل الستار وتعلو صوت صفارة الحكم لإنطلاق مباراة الأهلي والهلال السعودي في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

نذكر أن يدخل نادي الهلال اليوم المباراة برصيد 60 نقطة حققها خلال المباريات السابقة ومحتل المركز الثاني بترتيب جدول الدوري السعودي، والتي تقسم إلى حالات فوز وهزيمة وتعادل على مدي 26 مباراة، وعلى الصعيد الأخر يتواجد نادي الأهلي برصيد 49 نقطة محتل المركز الخامس.

موعد والقنوات الناقلة مباراة الأهلي والهلال السعودي

يترقب جميع المشاهدين والمتابعين للدوري السعودي وعشاق الساحرة المستديرة في كل مكان موعد اللقاء المنتظر من الهلال والأهلي السعودي والمقرر عقده اليوم الجمعة 12 أبريل في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم نقل المباراة عبر تردد القناة الفضائية الناقلة للمباراة ” القناة السعودية الرياضية hd”.

ومع بداية المباراة سوف ننقل متابعة كتابية لجميع الأحداث المحققة بالمباراة واللاعبين الموفقين في تحقيق الفوز لأي الفريقين ويمكن لمتابعين توقع النتيجة مقدما عبر التعليقات.

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