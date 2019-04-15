نتيجة مباراة الأهلي والهلال اليوم في كأس زايد للأندية الأبطال فوز الزعيم وتأهله للمباراة النهائية

تستضيف أرضية ملعب ستاد الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله بمدينة جدة السعودية مباراة إياب دور نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال مساء يوم الاثنين، حيث ستقام مباراة الأهلي والهلال في مباراة ينتظرها جماهير ومحبي كرة القدم العربية والسعودية.

الفريقان الأهلي والهلال ألتقيا يوم الجمعة الماضية في الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي انتهت لصالح فريق الهلال بهدف دون مقابل، ليعود الهلال على قمة صدارة الدوري بعد أن غاب عنها لجولتين تقريباً.

ويدخل الأهلي بدافع الفوز على الهلال من أجل التأهل لنهائي كأس زايد للأندية الأبطال، الأهلي السعودي خسر في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل، لذا فإن الفريق يحتاج لتسجيل هدفين في مرمى الهلال في مباراة الاثنين من أجل التأهل لمباراة النهائي.

أما فريق الهلال فيكفيه التعادل أول الهزيمة بفارق هدف، شريطة تسجيل الزعيم لأهداف من أجل التأهل لنهائي كأس زايد للأندية، الزعيم السعودي يمني نفسه بالفوز على الأهلي والتأهل للمباراة النهائية لملاقاة النجم الساحلي التونسي، الذي تأهل سلفاً بعد إقصائه لفريق المريخ السوداني.

موعد مباراة الأهلي والهلال

وقد تقرر أن تُقام مباراة إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال بين الهلال والأهلي مساء يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أبريل الجاري، على أن تنطلق صافرة الحكم المصري جهاد جريشة للاعلان عن بدء المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال

وعن القنوات التي ستبث مباراة الأهلي والهلال في البطولة العربية للأندية، فقد تقرر أن تقوم قناة أبوظبي الرياضية HD1 بالنقل الحي والمباشر لأحداث المباراة عبر شاشتها على الهواء مباشرة على أن يقوم بالتعليق على المباراة عامر عبدالله.

نتيجة مباراة الهلال والأهلي اليوم

تمكن فريق الهلال السعودي من التأهل لنهائي كأس زايد للأندية الأبطال عقب فوزه على الأهلي بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، المباراة انتهى وقتها الأصلي بفوز الأهلي بهدف دون رد، ليكون الفريقان متساويان في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليلجأ بعد ذلك الفريقان للعب ركلات الترجيح، والتي أهلت الهلال بعد نجاحه في تسجيل ثلاث ركلات، وأضاع لاعبو الأهلي ثلاث ركلات.

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