نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في الدوري المصري نهاية الشوط الأول

سيكون ملعب ستاد بتروسبورت بالقاهرة محط أنظار جماهير وعشاق كرة القدم المصرية مساء اليوم الخميس، وذلك من أجل متابعة أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز في واحدة من أهم مباريات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، خاصة وأنها تجمع بين صاحبي المركزين الأول والثالث بجدول الترتيب.

الأهلي بقيادة مديره الفني لاسارتي يسعى لتحقيق الفوز على بيراميدز من أجل الحفاظ على صدارة الفريق لجدول ترتيب الدوري المصري، الأهلي خرج على يد فريق صن داونز الجنوب أفريقي مطلع هذا الأسبوع، لذا فإن الفوز على فريق بيراميدز اليوم سيكون مطلب جماهير النادي الأهلي، من أجل الاقتراب من التتويج باللقب المحلي بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا.

أما فريق بيراميدز فيسعى لتحقيق الفوز من جديد على النادي الأهلي وتصدر جدول الترتيب، الفريق الذي استطاع الفوز على الأهلي في مباراة الدور الأول بنتيجة 3-1، يدخل هذه المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 57 نقطة، حيث خاض الفريق 27 مباراة في الدوري حتى الآن، وفاز في 16 مباراة، وتعادل في تسع جولات، وخسر في جولتين، ليأتي الفريق بالمركز الثالث متساوياً في عدد النقاظ مع الزمالك صاحب مركز الوصافة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تُجرى أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

وسيتم إذاعة مباراة الأهلي وبيراميدز على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة نايل سبورت بتعليق كل من: مدحت شلبي، وبلال علام، كما أن مباراة الأهلي اليوم ضد بيراميدز في الدروي المصري ستكون منقولة عبر شاشة قناة أون سبورت بصوت المعلق أيمن الكاشف.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

مرت إلى الآن عشر دقائق من مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والنتيجة هي التعادل السلبي، وسط محاولات من جانب لاعبي الفريقين لتسجيل الهدف الأول.

ومن ركلة ولا أروع للكرة سجل البرازيلي كينو الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة الرابعة عشر من زمن المباراة.

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز بتقدم بيراميدز بهدف سجله البرازيلي كينو.

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