الآن | نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الخميس..الأهرام يتقدم في الشوط الأول بقدم كينو

نتابع معكم عبر موقع كلمة دوت أورج نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز دقيقة بدقيقة، فوز الزمالك اليوم أمام الإسماعيلي بهدفين دون مقابل أشعل صدارة الدوري المصري الممتاز بعد تصدره الدوري المصري من جديد برصيد 60 نقطة بعد أن خاض 26 مباراة، بينما يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 58 نقطة بعد فوز الزمالك اليوم، بينما يسعي بيراميدز أيضاً لحصد الثلاث نقاط، ومن المتوقع أن نشاهد لقاء قوي بين الأهلي وبيراميدز.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز الشوط الثاني

الدقيقة “50” تسلل على كينو.

الدقيقة “50” مرور 5 دقائق أولي من عمر الشوط الثاني والنتيجة 1-0 لصالح الأهرام.

الدقيقة “45” إنطلاق أحداث الشوط الثاني.

انتهت نتيجة الشوط الأول بين الأهلي وبيراميدز بتقدم الأهرام بهدف عن طريق البرازيلي كينو، ويسعي الأهلي لإدراك هدف التعادل في الشوط الثاني.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز الشوط الأول

نتيجة الشوط الأول 1-0 لصالح بيراميدز.

الدقيقة “45+5” نهاية أحداث الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف وحيد دون مقابل، وجاء الهدف عن طريق كينو.

الدقيقة “45+4” خطأ لصالح بيراميدز.

الدقيقة “45+3” أقل من دقيقتين تفصلنا عن نهاية الشوط الأول.

الدقيقة “45+1” علي معلول يرسل عرضية رائعة لجيراليدو ولكن جيراليدو يرفض الهدية ويدرك فرصة هدف حقيقية.

الدقيقة “45” حكم اللقاء يُعلن عن 5 دقائق وقت بدل من ضائع.

الدقيقة “44” مع اقتراب نهاية الشوط الأول، النتيجة الآن 1-0 لصالح بيراميدز.

الدقيقة “43” الأهلي يدخل في أجواء اللقاء ويسعي للتعديل.

الدقيقة “42” تبديل في صفوف الأهلي بخروج حسام عاشور ودخول حمدي فتحي.

الدقيقة “38” فرصة خطيرة للأهلي بعد عرضية من حسين الشحات.

الدقيقة “35” النتيجة الآن 1-0 لبيراميدز، وبيراميدزحتي الآن في صدارة الدوري المصري.

الدقيقة “30” ربع ساعة تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، ومازال التقدم لصالح بيراميدز بهدف دون مقابل.

الدقيقة “28” النتيجة الآن مازالت تقدم بيراميدز على الأهلي بهدف دون مقابل.

الدقيقة “23” جيرالدو لاعب الأهلي يحصل على بطاقة صفراء نظراً لسقوطة في منطقة الجزاء بداعي التمثيل.

الدقيقة “20” النتيجة الآن 1-0 لصالح بيراميدز.

14' | جوووووووووووووووووووووووووووول الساحر البرازيلي كينو يتقدم لبيراميدز بهدف على طريقة الـ R2 🔵⚪🔥🎮 الأهلي 0 : بيراميدز 1 pic.twitter.com/D0Fs0Dysp3 — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) April 18, 2019

الدقيقة “14” جووول لصالح بيراميدز عن طريق كينو.

الدقيقة “10” مرور أول 10 دقائق من عمر اللقاء والنتيجة 0-0.

الدقيقة “9” بطاقة صفراء من نصيب أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز.

الدقيقة “8” فرصة أولي للأهلي ضائعة بعد تسديدة ضعيفة من صالح جمعة تصل سهلة للشناوي.

الدقيقة “6” أول بطاقة صفراء في اللقاء من نصيب أحمد فتحي لاعب الأهلي.

الدقيقة “3” صالح جمعة في التشكيلة الأساسية اليوم أمام بيراميدز في خط الوسط بدلاً من رمضان صبحي بسبب الإصابة.

الدقيقة “1” إنطلاق أحداث الشوط الأول.

دقائق قليلة تفصلنا عن بداية مباراة الأهلي وبيراميدز التي من المُقرر أن تُقام في تمام الثامنة مساءً وفق توقيت القاهرة ضمن جولات الأسبوع الخامس والعشرون، ونتابع معكم نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز لحظة بلحظة فور بداية أحداث الشوط الأول بين الأهلي وبيراميدز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة

تنطلق في الثامنة مساءً بتوقيت مصر مباراة الأهلي وبيراميدز على استاد بتروسبورت ضمن الجولة 25 من مسابقة الدوري المصري، وبعد خروج الأهلي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، لا مفر أمام الأهلي اليوم سوي الفوز اليوم من أجل إسعاد الجماهير، وضمت قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز كالتالي:

بينما جاء تشكيل نادي بيراميدز والذي ينافس أيضاً على بطولة الدوري لهذا العام كالتالي:

وسوف نتابع معكم نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الخميس لحظة بلحظة، تابعونا فور بداية المباراة.

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