نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز دقيقة بدقيقة .. وترتيب الدوري المصري مباشرة

الأهلي يسعي للوصول للصدارة مرة أخري عبر بوابة بيراميدز وذلك بعد فوز الزمالك علي الاسماعيلي بنتيجة 0/2 ليتصدر الدوري مؤقتا ويدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 58 بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر ويدخل بيراميدز اللقاء برصيد 57 نقطة في المركز الثالث واذا استطاع تحقيق الانتصار سيصبح في الصدارة بنفس رصيد الزمالك .

تشكيل الأهلي وبيراميدز

الأهلي

محمد الشناوي

أحمد فتحي – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول.

حسام عاشور – السولية – حسين الشحات – صالح جمعة.

جيرالدو، ووليد أزارو.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: رجب بكار – عمرو ميداني – أحمد أيمن منصور – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد “دونجا” – محمد فاروق – إيريك تراوري – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : كينو – ناصر منسي.

مباراة قوية جدا ستحدد بنسبة كبيرة بطل الدوري المصري لهذه النسخة الممتعة بالمنافسة الثلاثية علي اللقب بين الأهلي والزمالك وبيراميدز وستظل المنافسة قائمة بكل تأكيد حتي الجولة الأخيرة .

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز والأهلي

مجريات الشوط الثاني

56: مازالت النتيجة تفوق بيراميدز 1/0 علي النادي الاهلي .

55: الأهلي أفضل ولكن الفرص الضائعة تحرمه من هدف التعديل

49: ضغط اهلاوي كبير وما زالت النتيجة تقدم بيراميدز 1/0 .

48: الجمهور يضغط ويشجع بكل قوة ومحاولات كبيرة للحفاظ علي الصدارة .

47: عودة للخلف من لاعبي بيراميدز واللعب علي المرتدات السريعة لخطف هدف ثاني لتأمين النتيجة .

46:بداية قوية ورغبة من النادي الاهلي لتحقيق هدف التعادل والعودة في اللقاء .

مجريات الشوط الأول

الدقيقة 50 : الحكم ينهي أحداث الشوط الأول بفوز بيراميدز 1/0 , وفي انتظار احداث الشوط الثاني .

الاهلي كان أفضل في الشوط الأول ولكن دون احراز الأهداف واستطاع بيراميدز بالتسجيل في أول فرصة سانحة عن طريق الخطير كينو الهداف .

5 دقائق وقت محتسب بدل من ضائع

45:جيرالدو يضيع اخطر فرصة للأهلي والشباك فارغة في وقت قاتل من عمر الشوط الأول .

42: مازالت النتيجة 1/0 لصالح بيراميدز وسط غضب جماهيري كبير .

40: سقوط متكرر من لاعبي بيراميدز وتضييع الوقت بعد ضغط الأهلي في أخر دقائق من عمر اللقاء .

38: هدف ضائع من النادي الأهلي ومحاولات من حسين الشحات وجيرالدو .

37: بيراميدزيعتمد علي المرتدات وتحفظ دفاعي بعد التقدم في النتيجة .

36:النتيجة الأن 1/0 لصالح بيراميدز

34: الاهلي خطير جدا في هذا الوقت من عمر المباراة واستبسال من مدافعى بيراميدز الذي يعلن التحدي في هذا اللقاء .

33: الأهلي يتحسن نسبيا في اللقاء ويصنع الفرص ولكن بدون احراز اهداف حتي الأن .

31: هدف ضائع من وليد ازارو وتألق كبير لأحمد الشناوي

30: عبدالله السعيد يضبط ايقاع وسط الملعب لنادي بيراميدز ويسيطر علي وسط الملعب وتمريرات سحرية للأمام .

29: مازالت النتيجة 1/0 لصالح بيراميدز وسط اجواء جماهيرية خرافية .

28: ازارو يحاول ويضغط من الامام وسيطرة واستحواذ للنادي الأهلي ولكن بدون اهداف حتي الأن .

27: محاولات مستمرة من الأهلي لاحراز هدف التعديل وسط تراجع من لاعبي بيراميدز .

24: الاهلي يتماسك في هذا التوقيت ويحاول وسط ضغط جماهيري كبير جدا .

23 الأهلي يحاول وسط تحفظ وخوف من استقبال هدف ثاني يصعب المباراة .

22: تشجيع كبير من جمهور الأهلي الذي يطالب اللاعبين باللعب والفوز لتحقيق لقب الدوري .

20: الاهلي في خطر المرتدات السريعة لبيراميدز المتألق في هذا اللقاء .

19: القائم يتعاطف مع الأهلي وينقذ هدف ثاني لكينو المتألق في هذا اللقاء .

17: ضغط كبير للأهلي في المباراة واستحواذ وبيراميدز يستغل المرتدات السريعة .

16: الأهلي يضغط وحاولات للتعديل ولكن ازارو يهدر الفرصة .

14 : بيراميدز يتقدم 1/0 عن طريق كينو المهاري ويصعد ببيراميدز لصدارة الدوري حتي الأن .

12: احمد الشناوي يتألق وينقذ بيراميدز من هدف جيرالدو .

11: الأهلي أفضل في هذه اللحظات وضغط اهلاوي كبير .

10 : مازالت النتيجة بيضاء والتعادل السلبي 0/0 .

8: عمرو الميداني ينقذ فرصة هدف أول من أمام صالح جمعة بعد تمريرة وليد ازارو .

6: بيراميدز خطير في المرتدات واللعب عن طريق المهاري كينو .

5: سقوط عمر جابر علي ارضية الملعب بعد ارتطام مع أحمد فتحي في وسط الملعب .

4: مباراة سريعة جدا وضغط كبير من الأهلي وتحفظ من بيراميدز في البداية .

3: مباراة قوية منذ البداية وضغط من النادي الأهلي بشكل كبير ومحاولات لاحراز الهدف والتفوق منذ البداية

2: الأهلي يضغط بقوة في وسط الملعب واللعب تحت أجواء جماهيرية وتشجيع كبير للنادي الأهلي

الدقيقة الأولي : بداية قوية من بيراميدز في بداية اللقاء ومحاولات لكسب الثقة منذ البداية

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