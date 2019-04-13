دقيقة بدقيقة الآن | نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز لقاء العودة دوري أبطال أفريقيا..بداية الشوط الثاني

دقائق قليلة تفصلنا عن بداية مباراة الأهلي وصن داونز وسوف نتابع معكم لحظة بلحظة نتيجة مباراة الأهلي وصن دوانز الذي من المُقرر أن ينطلق في تمام الساعة السادسة مساءً، الأهلي في مهمة صعبة اليوم أمام صن داونز بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها في مباراة الذهاب دور الثمانية بخماسية نظيفة، خاصةً وأن الأهلي يحتاج في لقاء اليوم لتسجيل 6 أهداف دون مقابل.

نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز الشوط الثاني

الدقيقة “45” بداية الشوط الثاني.

انتهت نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز بالتعادل السلبي، وفرض الأهلي سيطرته الكاملة من عدة هجمات على حارس صن داونز ولكنها غير مُتقنة.

نتيجة مباراة الأهلي وصن دوانز الشوط الأول

نهاية الشوط الأول

الأهلي ٠ – ٠ صن داونز#YallaYaAhly pic.twitter.com/lUU3HxYmR3 — Al Ahly SC (@AlAhly) April 13, 2019

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، على الرغم من الهجمات الكثيرة التي صنعها لاعبي الشياطين الحُمر.

الدقيقة “45” الحكم يُعلن عن دقيقتين وقت بدل من ضائع.

الدقيقة “43” تسلل على الشحات لاعب الأهلي.

الدقيقة “41” خطأ لصالح صن داونز.

الدقيقة “41” بطاقة صفراء من نصيب أيمن أشرف لاعب الأهلي.

الدقيقة “40” هجمة من جانب صن داونز بعد تسديدة ولكن يتصدي لها الشناوي.

الدقيقة “40” النتيجة الآن مازالت تعادل سلبي.

بطاقة صفراء من نصيب أجايي

الدقيقة “37” لاعبي الأهلي على الرغم من الهجمات المُكثفة بشكل متتالي، إلا أن الأهلي يحتاج عنصر الدقة لترجمتها لأهداف.

الدقيقة “36” عرضية من على معلول ولكن تصل سهلة لحارس صن داونز.

الدقيقة “35” 10 دقائق تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول والنتيجة 0-0.

الدقيقة “34” تصدي رائع من جانب حارس صن داونز بعد تسديدة قوية عن طريق رمضان صبحي.

الدقيقة “30” سقوط حارس صن دوانز للمرة الثالثة!!

الدقيقة “30” سيطرة وهجمات من جانب الأهلي ولكن حتي الآن بدون أهداف.

الدقيقة “30” ربع ساعة تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول والنتيجة 0-0.

الدقيقة “27” تسديدة قوية من جانب أزارو من داخل منطقة الجزاء ولكن يتصدي لها حارس صن داونز ببراعة.

الدقيقة “26” سقوط حارس صن داونز مرة أخري!

الدقيقة “24” النتيجة الآن 0-0.

الدقيقة “24” توقف المباراة لدخول الطاقم الطبي لعلاج حارس صن داونز.

الدقيقة “23” فرصة ضائعة للأهلي عن طريق أجايي.

البطاقة الصفراء الأولي في اللقاء من نصيب السولية.

الدقيقة “23” النتيجة الآن 0-0.

الدقيقة “22” ينجخ صن داونز في الحصول على خطأ ضد على معلول.

الدقيقة “20” رأسية من عاشور تمر بجوار القائم لتصبح ركلة مرمي لصالح صن داونز.

الدقيقة “20” الأهلي يضغط بقوة على صن داونز حتي الآن.

الدقيقة “20” النتيجة الآن 0-0.

الدقيقة “19” عرضية بدون عنوان من جانب فتحي تصل سهلة لحارس صن داونز.

الدقيقة “17” تسديدة قوية من الشحات ولكن يتصدي لها حارس صن داونز بثبات.

الدقيقة “17” محاولات هجومية مكثفة من جانب لاعبي الأهلي.

الدقيقة “15” تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء من جانب السولية والقائم يحرم الأهلي من أول أهداف اللقاء.

الدقيقة “15” مرور أول ربع ساعة من اللقاء والنتيجة 0-0.

الدقيقة “13” تسديدة قوية من جانب أجايي من داخل منطقة جزاء صن داونز ولكنها تمر خارج الملعب.

الدقيقة “12” بعد تنفيذ الخطأ، اصطدمت الكرة في الحائط البشري لتصل بشكل سهل في يد الشناوي.

الدقيقة “11” خطأ لصالح صن داونز من مكان خطير.

الدقيقة “10” التعادل السلبي بين الفريقين مازال سيد الموقف، وسط مهمة صعبة للشياطين الحمر.

الدقيقة “10” فرصة ضائعة للنادي الأهلي بعد رأسية ضعيفة من أزارو من داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة “8” صن داونز يحاول الضغط على لاعبي الأهلي في محاولة لإمتصاص حماس اللاعبين.

الدقيقة “5” مرور أول 5 دقائق من عمر اللقاء والنتيجة 0-0.

الدقيقة “4” أول تسديدة من جانب صن داونز ولكن تصل ضعيفة في يد الشناوي.

الدقيقة “3” من وسط الملعب ينجح فريق صن داونز في الحصول على خطأ ضد لاعب الأهلي أيمن أشرف.

الدقيقة “2” الركنية الأولي في اللقاء لصالح الأهلي وينجح دفاع صن داونز في إبعادها خارج منطقة الجزاء.

الدقيقة “2” الفرصة الأولي للنادي الأهلي وسط تمريرات سريعة من لاعبي الأهلي.

الدقيقة “1” حكم اللقاء يُطلق صافرة بداية المباراة.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

من المُقرر أن ينطلق لقاء عودة دور ال 8 بطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة السادسة مساءً وفق توقيت القاهرة، بينما في تمام الساعة السابعة مساءً وفق توقيت السعودية، وسوف نتابع معكم نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز لحظة بلحظة فور إطلاق حكم اللقاء صافرة بداية اللقاء، ويحتاج الأهلي لتسجيل ستة أهداف نظيفة خاصةً بعد هزيمته بخمسة أهداف دون رد في لقاء الذهاب.

تشكيل الأهلي اليوم أمام صن داونز

أعلن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيلة الأهلي اليوم أمام صن داونز وإليكم تشكيل الشياطين الحمر:

هتافات عاصفية من قبل جماهير الشياطين الحمر قبل بداية اللقاء أبرز الهتافات “ستة مش كتير وأسالوا بيبو وبشير وشمال يمين ستة مش كتير”، الجدير بالذكر أن مباراة الأهلي وصن داونز سوف تُنقل على قناة بين أن سبورت HD2، وسوف نتابع معكم نتيجة مباراة الأهلي اليوم لحظة بلحظة، تابعونا.

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