دقيقة بدقيقة جارية الآن | نتيجة مباراة الأهلي ومصر المقاصة الأسبوع 28 الدوري المصري..نهاية اللقاء

نتيجة مباراة الأهلي ومصر المقاصة نتابعها معكم عبر موقع كلمة دوت أورج، يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثاني من ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة بعد أن خاض 24 مباراة، ويسعي الأهلي للفوز أمام المقاصة لإسعاد جماهيره خاصةً بعد الهزيمة الثقيلة التي تلاقها في دوري أبطال أفريقيا، بينما مصر المقاصة في المركزالخامس من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة قبل لقاء الأهلي اليوم.

نتيجة مباراة الأهلي ومصر المقاصة

انتهت نتيجة مباراة الأهلي ومصر المقاصة بتقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف للمقاصة عن طريق جون أنتوي، جاء الهدف الأول في الشوط الأول عن طريق حمدي فتحي في الدقيقة 25 من عمر اللقاء، بينما جاء الهدف الثاني للأهلي عن طريق أزارو قبل انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء بثماني دقائق، ليرفع الأهلي رصيده في جدول ترتيب الدوري المصري إلي 58 نقطة في المركز الأول على حساب الزمالك بشكل مؤقت.

نتيجة الشوط الثاني مباراة الأهلي والمقاصة

انتهاء المباراة بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف للمقاصة في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع.

الدقيقة “90” حكم اللقاء يُعلن عن 4 دقائق وقت بدل من ضائع.

تبديل في صفوف الأهلي بخروج حمدي فتحي صاحب الهدف الأول ودخول أحمد فتحي.

الدقيقة “87” حتي الآن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة.

الدقيقة “85” 5 دقائق تفصلنا عن نهاية مباراة الأهلي والتقدم للأهلي بهدفين دون رد.

الدقيقة “84” النتيجة الآن 2-0 لصالح الأهلي.

الدقيقة “82” الهدف الثاني للأهلي عن طريق أزارو.

محمد التوني لاعب المقاصة يحصل على بطاقة صفراء.

الدقيقة “80” 10 دقائق تفصلنا عن نهاية المباراة والتقدم أهلاوي.

الدقيقة “79” خطأ لصالح المقاصة.

الدقيقة “77” هجمات متتالية للمقاصة محاولة في إدراك التعادل.

الدقيقة “76” عرضية من جانب رمضان صبحي ينجح دفاع المقاصة في إخراجها قبل أن تصل لأزراو.

الدقيقة “75” النتيجة مازالت بتقدم الشياطين الحمر على المقاصة بهدف دون رد.

الدقيقة “72” تألق الشناوي يمنع ميدو جابر من إدراك التعادل بعد توغل داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة “71” توقف المباراة بسبب سقوط حمدي فتحي صاحب هدف الأهلي ودخول الطاقم الطبي لعلاجه.

تبديل في صفوف الأهلي بخروج حسين الشحات ودخول رمضان صبحي.

الدقيقة “70” 20 دقيقة تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي للمباراة، والنتيجة 1-0 للأهلي.

بطاقة صفراء أخري من نصيب محمد هاني لاعب الأهلي.

بطاقة صفراء للاعب المقاصة ريكو

الدقيقة “65” النتيجة حتي الآن 1-0 للأهلي.

الدقيقة “65” انتعاش في هجوم المقاصة ودفاع الأهلي يُبعد عرضية من ناحية اليسار.

الدقيقة “62” الشناوي يُحافظ على شباكه نظيفة بعد تسديدة من جانب ميدو جابر يتصدي لها بنجاح.

الدقيقة “61” هجمة لصالح المقاصة ولكن تسديدة فوافي لاعب المقاصة تخرج على يمين الشناوي.

الدقيقة “60” تسلل على لاعب المقاصة ميدو جابر.

الدقيقة “60” مرور أول ربع ساعة من اللقاء والنتيجة 1-0 لصالح الأهلي.

الدقيقة “59” خطأ لمصر المقاصة.

الدقيقة “58” فرصة خطيرة للأهلي يُهدرها صالح جمعة بعد تسديدة مرت خارج الملعب.

الدقيقة “55” خطأ لصالح الأهلي.

الدقيقة “55” تبديل في صفوف مصر المقاصة بدخول محمد دسوقي على حساب هاني سعيد.

الدقيقة “55” مرور أول 10 دقائق من اللقاء ومازال التقدم أهلاوي.

الدقيقة “53” من وسط الملعب حكم اللقاء يحتسب خطأ لصالح المقاصة.

الدقيقة “52” هدوء من جانب الفريقين وتمريرات في وسط الملعب بين أقدام لاعبي الأهلي.

الدقيقة “50” فرصة ضائعة للأهلي.

الدقيقة “50” أول 5 دقائق من اللقاء والنتيجة 1-0 لصالح الأهلي.

الدقيقة “49” دفاع مصر المقاصة ينجح في تصدي عرضية من جانب صالح جمعة.

الدقيقة “48” فرصة خطيرة من جانب المقاصة ولكن ينجح ياسر إبراهيم في إبعادها.

الدقيقة “47” خطأ لصالح الأهلي.

الدقيقة “45” إنطلاق أحداث الشوط الثاني.

انتهت نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي ومصر المقاصة بتقدم أهلاوي بهدف عن طريق اللاعب حمدي فتحي بعد 25 دقيقة من إنطلاق المباراة، ونتابع معكم الآن نتيجة الشوط الثاني.

نتيجة الشوط الأول مباراة الأهلي ومصر المقاصة

انتهاء الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف وحيد دون مقابل، جاء الهدف عن طريق حمدي فتحي في الدقيقة 25 من عمر اللقاء.

الدقيقة “45” حكم اللقاء يُعلن عن دقيقة واحدة وقت بدل من ضائع.

الدقيقة “43” دقيقتين تفصلنا عن نهاية الشوط الأول من مباراة الأهلي ومصر المقاصة والتقدم مازال للأهلي بهدف وحيد.

الدقيقة “43” هجمات متتالية للأهلي من أجل إدراك الهدف الثاني.

الدقيقة “38” الأهلي مازال مُتقدم على المقاصة بهدف دون رد.

الدقيقة “33” تناقلات للكرة بين أقدام لاعبي المقاصة في وسط الملعب محاولة لإدراك التعادل.

جول جول جوووووووووول حمدي فتحي 👏🔥⚽#YallaYaAhly pic.twitter.com/dj9DkGEsM1 — Al Ahly SC (@AlAhly) April 10, 2019

الدقيقة “25” أول أهداف الأهلي عن طريق حمدي فتحي.

الدقيقة “23” تسديدة أرضية وخطيرة من السولية ولكن يتصدي لها حارس المقاصة.

الدقيقة “18” المقاصة يسعي للضغط على الأهلي من أجل إحراز الهدف الأول.

الدقيقة “11” ركنية أولي للأهلي.

الدقيقة “10” أول 10 دقائق من اللقاء والنتيجة مازالت تعادل سلبي.

الدقيقة “9” الأهلي أفضل هجومياً حتي الآن.

الدقيقة “5” أول تسلل في اللقاء على أزارو.

الدقيقة “4” فرصة للنادي الأهلي بعد تنفيذ صالح جمعة للكرة الثابتة ولكنها تمر على يمين القائم.

الدقيقة “2” هجمة أولي في اللقاء لصالح الأهلي وتنتهي بخطأ لصالح الأهلي.

الدقيقة “1” إنطلاق أحداث الشوط الأول

نتيجة مباراة الأهلي ومصر المقاصة الشوط الأول، حيث دقائق قليلة تفصلنا عن بداية اللقاء بين الأهلي والمقاصة، والذي من المُقرر أن ينطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، ونتابع معكم نتيجة مباراة الأهلي اليوم، وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

ويسعي الأهلي في مباراة اليوم أمام المقاصة حصد الثلاث نقاط، في حالة فوز الأهلي اليوم سوف يرفع رصيد نقاطه بنحو 58 نقطة في المركز الأول ويعود لصدارة الدوري المصري بشكل مؤقت لحين يخوض الزمالك مباراته القادمة.

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