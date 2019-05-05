نتيجة مباراة الأهلي و النجوم بالدوري المصري 2019.. اليوم الأحد 2019/5/5|| والقنوات الناقلة

عشاق الساحرة المستديرة وعشاق متابعة مباريات الدوري الممتاز المصري لعام 2019 اللذين ينتظرون موعد مباراة الأهلي والنجوم بالدوري، حيث قام النادي الأهلي بالاستعداد لهذه المباراة بشكل قوي وذلك لأن النادي الأهلي يعتزم الفوز في جميع المباريات الباقية في بطولة الدوري الممتاز وذلك من أجل الصراع على قمة وبطولة الدوري الممتاز لعام 2019،

وجميع مشجعي الأهلي ومتابعي مباريات الدوري المصري يبحثون عن موعد مباراة الأهلي والنجوم بالدوري تلك البطولة التي يعتز النادي الأهلي بالحصول عليها بالإضافة إلى أن النادي الأهلي لم يبقى أمامه أي من البطولات على المستوى المحلي أو المستوى الإفريقي إلا بطولات الدوري العام وكأس مصر، واستعداداً لهذه المباريات فأن المدير الفني مارتن لاسارتي للنادي الأهلي، قام بعقد جالسة مع معاونيه لمناقشة بعض الأمور الفنية لمباراة النجوم، وذلك أثناء أقامة مران لاعبي النادي الأهلي صباح يوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

موعد مباراة الأهلي والنجوم بالدوري

يتقابل فريق الأهلي مع النجوم في مباراة يتطلع لها النادي الأهلي بالفوز وسط استعدادات قوية مهما كان ترتيب الفريق الذي يقابل بالدوري معه.

ويذكر أن مباراة الأهلي والنجوم بالدوري تقام مساء يوم الأحد على استاد بتروسبورت في إطار الجولة ال29 من بطولة الدوري العام، حيث قررت لجنة المسابقات أقامة المباراة في الساعة السابعة مساء يوم الأحد

القنوات الناقلة المباراة

يتم عرض مباريات الدوري العام المصري عبر قمر النايل سات على القنوات الفضائية الأتية.

قناة أون سبورت الرياضية

قناة النيل للرياضة

بالإضافة إلى القنوات الأرضية للتلفزيون المصري

كما يمكن سماع تعليق هذه المباريات على محطة الشباب والرياضة عبر الإذاعة المصرية

ترتيب النادي الأهلي في البطولة

يدخل النادي الأهلي هذه المباراة برصيد 64 نقطة وله مبارتين مؤجلتين ويحتل المركز الثاني في ترتيب بطولة الدوري العام على الرغم من تساوي النقاط مع فريق بيراميدز، ويأتي نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد 60 نقطة وله ثلاثة مباريات مؤجلة.

ترتيب نادي النجوم في الدوري

يدخل نادي النجوم هذه المباراة وهو يمتلك 25 نقطة وترتيبه في الدوري العام رقم 18 أي الأخير، ويتذيل قائمة الترتيب فهو أخر الأندية ولعب 30 مباراة، ومن الأندية التي تهبط من الدوري الممتاز هذا العام.

تشكيل الأهلي لمواجهة النجوم

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل الأهلي لمواجهة النجوم المباراة المؤجلة من الأسبوع 29 من بطولة الدوري وجاء التشكيل كما يلي.

محمد الشناوي في حراسه المرمى

أيمن اشرف- على معلول- أحمد فتحي- ياسر إبراهيم في خط الدفاع

حمدي فتحي- عمرو السولية- رمضان صبحي- حسين الشحات- وصالح جمعة في خط الوسط

وليد أزارو في خط الهجوم

أما دكة البدلاء فهي تحتوي على هشام محمد- صلاح محسن- محمد هاني- شريف إكرامي- وليد سليمان جيرالدو- رامي ربيعة

نتيجة الشوط الأول

يخرج النادي الأهلي من الشوط الأول لمباراة النجوم بنتيجة 0/1 عن طريق اللاعب وليد أزارو بتمريرة بينية من صالح جمعة في الدقيقة 7 من الشوط الأول من المباراة.