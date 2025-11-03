نتيجة مباراة الإمارات وكوستاريكا للناشئين اليوم في كأس العالم 2025 تحت 17 سنة.. أول نقطة للأبيض

يلتقي حاليًا منتخب الإمارات تحت 17 سنة لكرة القدم مع نظيره منتخب كوستاريكا في المباراة الأولى للأبيض ضمن المجموعة الثالثة من كأس العالم للناشئين 2025 المقام حاليًا في دولة قطر، حسم نتيجة اليوم لمصلحة ناشئي الأبيض الإماراتي هام، للظهور بمظهر قوي مع بداية البطولة.

نتيجة مباراة الإمارات وكوستاريكا للناشئين اليوم:

أسماء لاعبي منتخب الإمارات للناشئين اليوم والتشكيل الأساسي: جاسم عبدالله في حراسة المرمى، أحمد إكرامي، فهد خليل، سالم عصام، سهيل آل نوبي، عبدالله راشد، إبراهيم يوسف، محمد جمال، فيصل محمد، مايد عادل، عبدالله حاتم.

– بداية المباراة.

– الدقيقة 31 طرد للاعب منتخب كوستاريكا.

– الدقيقة 59 هدف أول لمنتخب الإمارات يسجله مايد عادل.

– الدقيقة 62 هدف التعادل لمنتخب كوستاريكا.

– نهاية اللقاء.

الإمارات 1 – 1 كوستاريكا.