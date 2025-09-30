نتيجة مباراة الاتحاد ضد شباب الأهلي اليوم| تفاصيل اللقاء وترتيب الفريقين- أبطال أسيا للنخبة

بعد خسارة نادي الاتحاد السعودي مباراته بالجولة الأولى في بطول أبطال أسيا للنخبة ألفتي ضد فريق شباب الأهلي الإماراتي اليوم والذي يملكه في رصيده نقطة واحدة من تعادل بالجولة الأولى من البطولة، فما هي نتيجة مباراة الاتحاد ضد شباب الأهلي بالجولة الثانية من بطول أسيا للنخبة في إطار منافسات مجموعة غرب أسيا والتي انطلقت على ملعب الاتحاد بجدة “الجوهرة المشعة” هيا لملخص التفاصيل والنتيجة.

نتيجة مباراة الاتحاد ضد شباب الأهلي اليوم

بدء اللقاء بين شباب الأهلي الإماراتي وفريق الاتحاد السعودي بوتيرة متوازنة يبحث فيها الاتحاد على الفوز الأول له والحصول على نقاط اللقاء الثلاث بعد هزيمته بالجولة الأولي وتخطيط وتنظيم انتهجه فريق شباب الأهلي بخطة لعب اعتمدت على خط وسط متماسك بقيادة نجمه الأرجنتيني كارتابيا.

ودخل الاتحاد لقاء اليوم ضد شباب الأهلي بتشكيل 4-3-3 معتمد على ثلاثي الهجوم كريم بنزيما وديابي وبيرخفين مع انطلاقات هجومية ضاغطة والتسديد من خارج المرمى جميعها ذهبت هباء ضد تنظيم دفاعي قوي من فريق شباب الأهلي والذي دخل اللقاء بتشكيل 4-2-3-1.

ومع الضغط العشوائي الغير منظم من قبل الاتحاد السعودي والتنظيم المتقن للهجمات لشباب الأهلي الإماراتي اليوم نج فريق شباب الأهلي من تسجيل الهدف الأول ب اللقاء وهدف الفوز بقدم الإيراني سعيد أفاغ بعد تمريره من الأرجنتيني كارتابيا.

موقف الفريقين بعد اللقاء

وبعد نهاية اللقاء يُدرك بذلك فريق شباب الأهلي الإماراتي نقطته الرابعة بعد تعادل بالجولة الأولى وفوز اليوم على الاتحاد ويحتل المركز الرابع من ترتيب جدول مجموعة غرب أسيا بفارق نقطتين عن فريق الهلال السعودي المتصدر، في حين يبقى فريق الاتحاد السعودي بلا نقاط بعد هزيمتين بالجولة الأولى ومباراة اليوم بالجولة الثانية قابعاً بالمركز 11.